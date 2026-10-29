Neuer KI-Pakt: Tencent sichert sich einen starken Partner

Der chinesische Technologiekonzern Tencent treibt seine internationale Expansion voran. Das Geschäft mit Produkten rund um künstliche Intelligenz wächst rasant, während neue Partnerschaften zusätzliche Chancen eröffnen. Besonders eng arbeitet Tencent künftig mit dem Kreditkartenanbieter Visa zusammen. Beide Unternehmen wollen grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen und neue Anwendungen für KI entwickeln.

Auf dem Tencent Global Digital Ecosystem Summit stellte der Konzern neue Entwicklungen im KI-Geschäft vor. Die Zahl der aktiven Auslandskunden von Tencent Cloud hat sich innerhalb von 12 Monaten verdoppelt. Gleichzeitig stieg die internationale Nachfrage nach KI-Produkten und -Dienstleistungen prozentual dreistellig.

Auch der KI-Assistent WorkBuddy gewinnt an Bedeutung. Seit seinem Start im März hat er nach Unternehmensangaben mehr als neun Milliarden Aufgabenanfragen verarbeitet und kommt inzwischen in mehr als 50 Branchen zum Einsatz. Zudem nutzen 50 Prozent der 500 größten chinesischen Unternehmen die Lösung.

Darüber hinaus steht die allgemeine Veröffentlichung des neuen KI-Modells Hy4 bevor. Es soll komplexe Aufgaben besser bewältigen, effizienter schlussfolgern und erstmals visuelle Informationen verstehen können. Mit Hy4 Flash plant Tencent außerdem eine kostengünstigere Variante.

"KI eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, doch ihr wahrer Wert zeigt sich erst dann, wenn sie in den täglichen Geschäftsablauf integriert und in großem Maßstab eingesetzt wird", sagte Dowson Tong, Vizepräsident von Tencent und Chef der Cloud- und Industriesparte. Der Konzern wolle dafür seine KI-Modelle, Anwendungen und Cloud-Infrastruktur miteinander verbinden.

Visa soll Zahlungen weltweit vereinfachen

Parallel dazu haben Tencent und Visa eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Unternehmen wollen ihre bestehende Zusammenarbeit ausbauen und neue Möglichkeiten für internationale Zahlungen und digitalen Handel prüfen.

Im Mittelpunkt stehen einfachere Zahlungen für Reisende nach und aus China. Dafür wollen die Partner ihre Lösungen TenPay Global und Visa Pay stärker miteinander verbinden. Auch internationale Überweisungen über Visa Direct sollen erleichtert werden.

Darüber hinaus prüfen beide Unternehmen, wie KI-Agenten künftig Einkäufe unterstützen und Zahlungen abwickeln können. Solche Systeme könnten Nutzern helfen, Produkte zu finden, auszuwählen und zu kaufen. Sicherheit, Datenschutz und die Kontrolle durch Verbraucher sollen dabei gewährleistet bleiben. Die Pläne stehen unter dem Vorbehalt geltender regulatorischer Anforderungen.

Tencent baut globale Infrastruktur aus

Tencent Cloud ist inzwischen in mehr als 150 Ländern und Regionen aktiv. Die Infrastruktur umfasst 25 Cloud-Regionen und 70 Verfügbarkeitszonen. 2026 hat das Unternehmen seine Kapazitäten unter anderem in Frankfurt, Osaka, Riad, Malaysia, Mexiko und Thailand erweitert.

Im kommenden Jahr soll das internationale Netzwerk weiter wachsen. Neben dem Ausbau der Infrastruktur setzt Tencent auf neue Kooperationen mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion