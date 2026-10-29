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    Vonovia fällt nach Prognosesenkung um 2,48 %

    Besonders beachtet!

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    Vonovia verliert am dritten Handelstag in Folge und gibt um 2,48 % nach.

    Besonders beachtet! - Vonovia fällt nach Prognosesenkung um 2,48 %
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Eine Prognosesenkung setzt Vonovia an der Börse unter Druck. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Tief und verliert zwischenzeitlich 5,88 %. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,9-Fache des gesamten Vortags.

    Vonovia Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 29.10.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vonovia Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,65 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Vonovia Aktie damit -5,42 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vonovia eine negative Entwicklung von -36,47 % erlebt.

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    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,42 %
    1 Monat -8,29 %
    3 Monate -26,65 %
    1 Jahr -42,01 %
    Stand: 29.10.2026, 12:32 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,65 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -0,42 %. LEG Immobilien legt um +0,21 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +1,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Vonovia, die angepasste Prognose und mögliche Dividendenkürzungen. Diskutiert werden Schuldenabbau durch Verkäufe, dessen Folgen für Erträge und Buchwerte sowie die Zinsentwicklung. Hohe Vermietung und steigende Mieten gelten als Stützen. Einige sehen eine Dividendenkürzung bereits eingepreist und den Kursverlust angesichts weitgehend stabiler Erträge als überzogen an.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    Informationen zur Vonovia Aktie

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,30 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,36 %, über 10 Jahre bei -4,85 %.

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    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Vonovia

    -2,54 %
    -5,42 %
    -8,29 %
    -26,65 %
    -42,01 %
    -24,75 %
    -67,40 %
    -41,11 %
    -5,38 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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