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    Deutsche Bank legt im freundlichen Bankenumfeld weiter zu

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie der Deutschen Bank steigt um 3,04 % und verzeichnet damit den vierten Gewinntag in Folge.

    Aktie im Fokus - Deutsche Bank legt im freundlichen Bankenumfeld weiter zu
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Mehrere europäische Bankaktien legen am Donnerstag zu: Auch UBS Group, Commerzbank und Barclays gewinnen an Wert. Die Deutsche Bank verbucht dabei einen stärkeren Kursanstieg als diese drei Wettbewerber.

    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten Verluste von -1,62 % verkraften.

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    Auf Wochensicht steht bei der Deutsche Bank Aktie damit ein Gewinn von +8,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -5,84 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,55 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,61 %. Commerzbank legt um +0,95 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +2,16 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,53 %
    1 Monat -2,15 %
    3 Monate -1,62 %
    1 Jahr +3,94 %
    Stand: 29.10.2026, 12:33 Uhr

    Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 42,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,90 %, über 10 Jahre bei 9,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Deutsche-Bank-Aktie nach rund 20 % Kursverlust. Diskutiert werden überwundene Widerstände und der vorherige Fall unter die 200-Tage-Linie. Rekordgewinne und ein einstelliges KGV nähren die Einschätzung einer Unterbewertung sowie Hoffnungen auf Kurse über 30 Euro. Als Ergebnistreiber gelten hohe Zinserträge; bei den Kosten sehen Teilnehmer weiteres Verbesserungspotenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,34 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 29.10. - CH 20 stark +0,99 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui


    Der deutsche Aktienmarkt setzte am Mittwoch trotz der Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung seinen Erholungskurs fort. Der DAX rückte um 0,44 Prozent auf 25.704 Punkte vor. Während der MDAX um 0,23 Prozent nachgab, gewann der TecDAX 0,56 Prozent. Im HDAX standen 57 Gewinnern 46 Verlierer gegenüber, das Aufwärtsvolumen erreichte 58 Prozent. Der VDAX erhöhte sich um 0,18 Punkte auf 19,65 Zähler. In der Sektorenbetrachtung führten Banken (+3,24 %) und Technol...

    Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Bank

    +2,88 %
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    -1,62 %
    +3,94 %
    +200,78 %
    +181,02 %
    +160,01 %
    +14,41 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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