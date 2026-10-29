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    Neuer Schakal-Großauftrag: Rheinmetall-Aktie im Aufwind

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Rheinmetall steigt um 3,13 % und baut damit ihren Kursgewinn auf Monatssicht aus.

    Das bewegt die Anleger - Neuer Schakal-Großauftrag: Rheinmetall-Aktie im Aufwind
    Foto: David Young - dpa

    Weitere Aufträge für den Radschützenpanzer Schakal bringen Rheinmetall zusätzliches Geschäft im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und geben der Aktie Rückenwind. Zugleich legt die Rüstungsbranche auf breiter Front zu. Unter den Wettbewerbern steigt BAE Systems mit 3,19 % am stärksten.

    Rheinmetall Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 29.10.2026

    Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,43 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -33,58 %.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,19 %. Thales notiert im Plus, mit +1,71 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,57 %. Lockheed Martin legt um +0,95 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Schakal-Auftrag, dessen Umfang auf 291 Radschützenpanzer steigt, sowie die Kursentwicklung. Diskutiert werden eine als hoch eingeschätzte Bewertung und mögliche Rückgänge auf 600 bis 900 Euro. Die Deutung des Oktoberanstiegs als Short Squeeze wird mit Verweis auf die Shortquote bestritten. Charttechnisch sehen Teilnehmer statt eines Abwärtstrends eine Seitwärtsbewegung. Zudem geht es um den künftigen Panzerbedarf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,78 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 65,25 %, über 10 Jahre bei 32,06 %.

    Rüstungs-Boom: Rheinmetall mit neuem Großauftrag


    Neuer Schakal-Großauftrag bringt mehrere Hundert Millionen Euro


    Rheinmetall erhält weitere Aufträge für den Radschützenpanzer Schakal und sichert sich damit zusätzliches Geschäft im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die europäische Rüstungsagentur OCCAR hat beim Gemeinschaftsunternehmen Artec von …

    Börsenstart Europa - 29.10. - CH 20 stark +0,99 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,53 %
    1 Monat +7,35 %
    3 Monate -6,43 %
    1 Jahr -40,45 %
    Stand: 29.10.2026, 12:34 Uhr

    Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    +2,97 %
    +2,53 %
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    -40,45 %
    +287,82 %
    +1.161,48 %
    +1.545,32 %
    +44.725,21 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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