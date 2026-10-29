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    Siemens Energy setzt Kursanstieg am vierten Gewinntag fort

    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy legt um 4,04 % auf 135,40 Euro zu und steht damit erneut in einer wichtigen Kurszone.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy setzt Kursanstieg am vierten Gewinntag fort
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Gewinnserie bei Siemens Energy verlängert sich auf vier Handelstage. Im Fokus steht nun die Zone zwischen 133 und 136 Euro. An dieser Hürde war die Aktie bereits vor einer Woche deutlich gescheitert.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Siemens Energy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,17 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,98 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +12,73 %.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursstabilisierung nach einer deutlichen Korrektur. Kurse um 128 Euro werden als Kaufchance gesehen. Das erwartete KGV für 2027 von 20 bis 21 gilt als wieder annehmbar. Starke Geschäftszahlen und das Aktienrückkaufprogramm werden als Kursstützen diskutiert. Wichtig bleibt eine dauerhafte Profitabilität von Gamesa. Schwache Alphabet-Zahlen wecken Bedenken hinsichtlich des KI-Geschäfts.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Börsenstart Europa - 29.10. - CH 20 stark +0,99 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Befreiungsschlag voraus?


    Vor einer Woche ist die Siemens Energy Aktie an genau dieser Hürde schon einmal gescheitert, und zwar heftig. Jetzt steht der Energietechnik-Konzern erneut vor der Zone 133/136 Euro, diesmal allerdings mit deutlich mehr Rückenwind. Drei kräftige …

    Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 149,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,20 %.

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,19 Mrd. € wert.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,97 %
    1 Monat -3,98 %
    3 Monate -2,17 %
    1 Jahr +30,37 %
    Stand: 29.10.2026, 12:34 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Siemens Energy Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens Energy

    +3,67 %
    +2,59 %
    -4,34 %
    -2,54 %
    +29,89 %
    +1.394,78 %
    +433,94 %
    +528,41 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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