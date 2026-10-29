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    ServiceNow verliert 4,89 % nach knapp verfehlten Gewinnerwartungen

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    ServiceNow gibt am vierten Verlusttag in Folge um 4,89 % nach und verliert damit innerhalb einer Woche 18,31 %.

    Spotlight - ServiceNow verliert 4,89 % nach knapp verfehlten Gewinnerwartungen
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Geringfügig verfehlte Gewinnerwartungen belasten ServiceNow nach den jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz steigt erneut deutlich, auch im Geschäft mit künstlicher Intelligenz meldet das Unternehmen Fortschritte. Im Softwaresektor geben auch Microsoft, IBM und Salesforce nach, allerdings weniger stark als ServiceNow.

    ServiceNow Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.10.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ServiceNow-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,26 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die ServiceNow Aktie damit um -18,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -15,97 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. IBM notiert im Minus, mit -1,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,30 %. Oracle legt um +1,59 % zu

    Die Aktie von ServiceNow erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,93 %, über 10 Jahre bei 23,98 %.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,31 %
    1 Monat -4,19 %
    3 Monate +14,26 %
    1 Jahr -31,47 %
    Stand: 29.10.2026, 12:34 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,12 Mrd. € wert.

    ServiceNow-Aktie stürzt ab, SAP leidet ebenfalls!


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    ServiceNow-Aktie crasht um fast -20% – was steckt dahinter?


    Für Anleger von ServiceNow gibt es nach den jüngsten Quartalszahlen eine böse Überraschung. Die Aktie verliert im nachbörslichen Handel zeitweise fast -20% und zählt damit zu den großen Verlierern unter den Technologiewerten. Dabei konnte das Unternehmen seinen Umsatz erneut deutlich steigern und auch beim Geschäft mit künstlicher Intelligenz Fortschritte melden. Warum also wird die Aktie […] The post ServiceNow-Aktie crasht um fast -20% – was steckt dahinter? first appeared on sharedeals.de.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ServiceNow Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ServiceNow Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    ServiceNow

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    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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