ServiceNow verliert 4,89 % nach knapp verfehlten Gewinnerwartungen

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ServiceNow-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,26 % zu Buche.

Geringfügig verfehlte Gewinnerwartungen belasten ServiceNow nach den jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz steigt erneut deutlich, auch im Geschäft mit künstlicher Intelligenz meldet das Unternehmen Fortschritte. Im Softwaresektor geben auch Microsoft, IBM und Salesforce nach, allerdings weniger stark als ServiceNow.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die ServiceNow Aktie damit um -18,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -15,97 % verloren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. IBM notiert im Minus, mit -1,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,30 %. Oracle legt um +1,59 % zu

Die Aktie von ServiceNow erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,93 %, über 10 Jahre bei 23,98 %.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,31 % 1 Monat -4,19 % 3 Monate +14,26 % 1 Jahr -31,47 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 29.10.2026, 12:34 Uhr

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,12 Mrd. € wert.

Geringfügig verfehlte Gewinnerwartungen lassen die zuletzt gefragte Aktie von ServiceNow einbrechen. Auch die Anteile von SAP geraten dadurch unter die Räder.

Für Anleger von ServiceNow gibt es nach den jüngsten Quartalszahlen eine böse Überraschung. Die Aktie verliert im nachbörslichen Handel zeitweise fast -20% und zählt damit zu den großen Verlierern unter den Technologiewerten. Dabei konnte das Unternehmen seinen Umsatz erneut deutlich steigern und auch beim Geschäft mit künstlicher Intelligenz Fortschritte melden. Warum also wird die Aktie […] The post ServiceNow-Aktie crasht um fast -20% – was steckt dahinter? first appeared on sharedeals.de.

Der DAX wird zum Handelsstart am Donnerstag bei rund 25 730 Punkten erwartet. Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen allerdings höchst unterschiedlich aus.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ServiceNow Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ServiceNow Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.