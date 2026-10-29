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    Heidelberger Druckmaschinen senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie

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    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberger Druck senkt das Margenziel deutlich
    • Marge im Halbjahr fällt nur auf 3,7 Prozent
    • Aktienkurs sackt nach Ausblick um 23 Prozent ab
    Heidelberger Druckmaschinen senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr. So werde voraussichtlich bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun nur noch die Spanne von 5,6 bis 6,6 Prozent erreicht, hieß es am Donnerstag vom SDax -Konzern aus Heidelberg. Bisher war das Management von einer spürbaren Verbesserung des Vorjahreswerts von 6,6 Prozent ausgegangen. Grund seien insbesondere die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie der anhaltende Kostendruck. Negative Produktmixeffekte aus der Entwicklung im Nahen Osten sowie Verzögerungen bei Projekten in der Technologiessparte kämen hinzu. Der Aktienkurs sackte um 23 Prozent ab.

    Im ersten Halbjahr lag die operative Marge bei 3,7 Prozent und blieb damit deutlich unter den 6,4 Prozent aus dem Vorjahr. Auch im zweiten Quartal erreichte die Kennzahl mit 6,4 Prozent noch nicht die alte Zielsetzung des Managements für das Gesamtjahr. Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September ging um zwei Prozent auf 509 Millionen zurück. Unter dem Strich erzielte Heideldruck einen Gewinn von 24 Millionen Euro nach 11 Millionen ein Jahr zuvor, vor allem wegen eines Sonderertrags. Der Auftragseingang legte um knapp 10 Prozent auf 604 Millionen Euro zu./men/jha/

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,02 % und einem Kurs von 1,102 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -14,60 %/-14,60 % bedeutet.






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    Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine gemeldete Gewinnwarnung, Kursverluste und den zuvor zähen Kursverlauf. Dem stehen optimistische Bewertungen mit einem erwarteten KGV von 5,5 für 2028 gegenüber. Als Chancen werden die Drohnenabwehr mit Ondas und Stromspeicher mit Phenogy diskutiert, deren Serienproduktion laut Beitrag 2027 beginnen soll. Thema sind auch Unterschiede zu Lithiumspeichern und die begrenzte Größe bisheriger Phenogy-Anwendungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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