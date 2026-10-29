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    Aehr Test Systems beruft den ehemaligen Meta-Infrastruktur-Manager Vijay Rao in das Board of Directors

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    Aehr Test Systems beruft den ehemaligen Meta-Infrastruktur-Manager Vijay Rao in das Board of Directors
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Mit dieser Ernennung gewinnt Aehr Fachwissen im Bereich Hyperscale-KI-Infrastruktur hinzu und baut seine Präsenz auf den Märkten für Halbleitertests und Burn-In-Verfahren aus

     

    FREMONT, Kalifornien / ACCESS Newswire / 29. Oktober 2026 / Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR), ein führender Anbieter von Test- und Burn-in-Lösungen für gehäuste Halbleiterbauelemente, die in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Siliziumphotonik, Rechenzentren, Automobilindustrie und Industrieanwendungen zum Einsatz kommen, gab heute die Berufung von Vijay Rao in das Board of Directors mit Wirkung zum 28. Oktober 2026 bekannt.

     

    Rao verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche, darunter mehr als 13 Jahre bei Meta, wo er zuletzt als Vice President of Infrastructure tätig war. Seine Erfahrung umfasst die Bereiche Infrastrukturstrategie, KI-Computing und Halbleitertechnologien in Hyperscale-, Unternehmens- und Start-up-Umgebungen.

     

    „Vijay bringt fundiertes Fachwissen über die Infrastrukturanforderungen von Hyperscale-Rechenzentren mit, einschließlich der Integration von KI-Beschleunigern, Hochleistungsspeichern und optischen Netzwerken“, sagte Gayn Erickson, President und Chief Executive Officer von Aehr Test Systems. „Er weiß aus erster Hand, wie sich die Qualität und Zuverlässigkeit von Halbleitern auf die Systemleistung und -verfügbarkeit in großem Maßstab auswirken. Seine Sichtweise wird von großem Wert sein, wenn wir unsere Test- und Burn-in-Lösungen auf Waferebene sowie für gehäuste Halbleiterbauelemente weiterentwickeln und unsere Präsenz im Bereich der KI- und Rechenzentrumsanwendungen ausbauen.“

     

    Rhea Posedel, Chairman des Board of Directors von Aehr, erklärte: „Vijay bringt wertvolle Einblicke in die sich wandelnden Anforderungen von Betreibern von Hyperscale-Infrastrukturen und die dahinterstehenden Halbleitertechnologien mit. Seine Kombination aus technischem Fachwissen und strategischer Erfahrung wird unser Board stärken, während wir das langfristige Wachstum von Aehr vorantreiben.“

     

    „Der groß angelegte Einsatz von KI-Infrastruktur rückt die Leistung und Zuverlässigkeit von Halbleitern in den Mittelpunkt“, sagte Rao. „Die Kompetenzen von Aehr im Bereich der Tests und des Burn-in auf Waferebene sowie für gehäuste Halbleiterbauelemente bieten Lösungen für wichtige Herausforderungen bei der Qualifizierung und Produktion von Halbleitern. Ich freue mich darauf, mit dem Board und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen diese Kompetenzen weiter ausbaut und seine Wachstumschancen nutzt.“

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