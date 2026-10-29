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    Terra Clean Energy stellt Bohrplattformen fertig und schließt Schürfgrabungen vor geplanten Bohrungen im November auf Uranminenprojekt Marysvale ab

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    Terra Clean Energy stellt Bohrplattformen fertig und schließt Schürfgrabungen vor geplanten Bohrungen im November auf Uranminenprojekt Marysvale ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Terra Clean Energy Corp. („Terra Clean Energy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC) (OTCQB: TCEFF) (FWB: C9O0) freut sich, über kontinuierliche Fortschritte auf seinem Uranminenprojekt Marysvale in der Nähe von Marysvale, Utah, zu berichten. Die Mobilisierung für die Bohrarbeiten wird nun für Ende November erwartet, nachdem der ursprünglich für Anfang November geplante Termin aufgrund der Verfügbarkeit der Bohrausrüstung verschoben werden musste. Inzwischen verfeinert das Team die Bohrziele anhand der Ergebnisse des Schürfgrabungsprogramms und schafft damit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bohrbeginn.

     

    Die Errichtung der Bohrplattformen 2, 3 und 5 ist abgeschlossen und fünf Schürfgräben – 1, 2, 3, 4 und 6 – wurden ausgehoben und geologisch dokumentiert (Fotos siehe Website unter www.tcec.energy). Die abgeschlossenen Arbeiten stellen einen wichtigen Schritt in Richtung Bohrungen dar und haben wertvolle neue geologische Informationen zur Steuerung des Programms geliefert.

     

    Im Rahmen der Schürfgrabungen wurden zahlreiche Strukturen und Verwerfungen freigelegt, wodurch das Verständnis des geologischen Teams für den strukturellen Rahmen des Projekts verbessert wurde. Diese Beobachtungen werden zusammen mit historischen Bergbauunterlagen und dem geologischen 3D-Modell des Unternehmens ausgewertet, um die Bohrlochstandorte endgültig festzulegen, Ziele zu bewerten und die Bohrungen zu priorisieren.

     

    • Plattform 2 wird zwei Ziele mit hoher Priorität erproben: die 706 Vein, für die historische Analysen hohe Urangehalte ergaben, sowie eine Erweiterung der Prospector 1 Vein in der Tiefe unterhalb der bekannten Grubenbaue.
    • Plattform 3 peilt die Ostseite des Konzessionsgebiets mit zwei geplanten Bohrlöchern um den Auberg Shaft an, wo historische Mineralisierungen identifiziert wurden, und wird eine östliche Erweiterung der Prospector 1 Vein erproben.
    • Plattform 5 wird die Prospector 3 Vein auf der 300-ft-Sohle erproben und versuchen, die Ergebnisse eines historischen Bohrlochs aus den 1970er Jahren zu reproduzieren, das zeigte, dass die Mineralisierung weit unterhalb der Grubenbaue auf der 500-ft-Sohle und möglicherweise bis zu einer Tiefe von 1.400 ft offen war, wie von Callaghan im Jahr 1973 und zahlreichen anderen USGS-Berichten im Laufe der Jahre berichtet wurde.

     

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