Terra Clean Energy stellt Bohrplattformen fertig und schließt Schürfgrabungen vor geplanten Bohrungen im November auf Uranminenprojekt Marysvale ab

Vancouver, BC / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Terra Clean Energy Corp. („Terra Clean Energy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC) (OTCQB: TCEFF) (FWB: C9O0) freut sich, über kontinuierliche Fortschritte auf seinem Uranminenprojekt Marysvale in der Nähe von Marysvale, Utah, zu berichten. Die Mobilisierung für die Bohrarbeiten wird nun für Ende November erwartet, nachdem der ursprünglich für Anfang November geplante Termin aufgrund der Verfügbarkeit der Bohrausrüstung verschoben werden musste. Inzwischen verfeinert das Team die Bohrziele anhand der Ergebnisse des Schürfgrabungsprogramms und schafft damit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bohrbeginn.

Die Errichtung der Bohrplattformen 2, 3 und 5 ist abgeschlossen und fünf Schürfgräben – 1, 2, 3, 4 und 6 – wurden ausgehoben und geologisch dokumentiert (Fotos siehe Website unter www.tcec.energy). Die abgeschlossenen Arbeiten stellen einen wichtigen Schritt in Richtung Bohrungen dar und haben wertvolle neue geologische Informationen zur Steuerung des Programms geliefert.

Im Rahmen der Schürfgrabungen wurden zahlreiche Strukturen und Verwerfungen freigelegt, wodurch das Verständnis des geologischen Teams für den strukturellen Rahmen des Projekts verbessert wurde. Diese Beobachtungen werden zusammen mit historischen Bergbauunterlagen und dem geologischen 3D-Modell des Unternehmens ausgewertet, um die Bohrlochstandorte endgültig festzulegen, Ziele zu bewerten und die Bohrungen zu priorisieren.