GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 640 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Nutzung habe sich bisher auf Software-Entwicklung konzentriert, dürfte sich aber nun ganzheitlich in den Unternehmen durchsetzen, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Und Microsoft dürfte als Profiteur im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Die Papiere von Microsoft stehen auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:36 / EDT
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Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 483,0EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 700
Kursziel alt: 640
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 640
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