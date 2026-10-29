UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1450 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Margenprognosen hätten die gute Umsatzentwicklung des Zahlungsabwicklers überschattet, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er konstatiert damit zwar einen Rückschlag, bleibt aber auf dem niedrigen Bewertungsniveau aufgrund des langfristigen Potenzials optimistisch./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 832,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

