UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4390 Pence auf "Sell" belassen. Die Dynamik stoße auf Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in seinem Resümee zum robusten dritten Quartal vor einem schwierigeren vierten. Auf dem Kapitalmarkttag am 3. November dürfte der Konsumgüterkonzern vor allem die immensen Fortschritte der vergangenen Jahre ins Rampenlicht rücken./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 57,73EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43,9

Kursziel alt: 43,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

