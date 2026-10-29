JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die bereits veröffentlichte Eckdaten hätten eine anhaltende Auftragsdynamik und Bruttomargenstärke belegt, und die aktuellen Zahlen ergänzten dies um die beginnende Auftragsdynamik bei Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,03 % und einem Kurs von 33,49EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was eine Steigerung von +31,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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