JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die gekürzten Wachstumsziele des Immobilienkonzerns deuteten auf begrenzte Auswirkungen insbesondere für seine Gewinnerwartungen hin, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen an die mittelfristige operative Geschäftsdynamik dürften deutlicher zurückgehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 15,91EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
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