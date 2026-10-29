JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die gekürzten Wachstumsziele des Immobilienkonzerns deuteten auf begrenzte Auswirkungen insbesondere für seine Gewinnerwartungen hin, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen an die mittelfristige operative Geschäftsdynamik dürften deutlicher zurückgehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 15,91EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00 € , was eine Steigerung von +43,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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