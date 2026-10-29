JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag in erster Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,50
Kursziel alt: 27,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,50
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