JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag in erster Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,50

Kursziel alt: 27,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

