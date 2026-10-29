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    Douglas hält Samstag zwölf Filialen geschlossen

    Jugendproteste

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    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas schließt am Samstag zwölf Filialen vorsorglich
    • Anlass sind Jugendproteste in vielen Städten
    • Maßnahme basiert auf Bewertung besonderer Risiken
    Jugendproteste - Douglas hält Samstag zwölf Filialen geschlossen
    Foto: Douglas Service GmbH

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas lässt an diesem Samstag sicherheitshalber zwölf Filialen geschlossen. Hintergrund sind die angekündigten Jugendproteste in zahlreichen Städten.

    "Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden hat für uns höchste Priorität", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe man auf Basis einer Risikobewertung vorsorgliche Maßnahmen an ausgewählten Standorten getroffen. "Dazu zählt auch die präventive Schließung von zwölf besonders exponierten Stores am 31. Oktober." Wo sich diese Filialen befinden, teilte die Firma nicht mit.

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    Ergänzend seien an betroffenen Standorten angemessene Sicherheitsvorkehrungen ergriffen worden. Nähere Angaben machte das Unternehmen dazu "aus Sicherheitsgründen" nicht. Ziel sei es, den Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. "Grundsätzlich hoffen wir auf einen friedlichen Verlauf der angekündigten Demonstrationen", so die Sprecherin weiter. Douglas zählte Ende Juni in Deutschland 347 Filialen./tob/DP/mis

    Douglas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,64 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -7,89 %/+5,26 % bedeutet.





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