RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 70,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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