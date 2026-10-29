RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 70,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
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