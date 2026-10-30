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    Intel-Aktie crasht zweistellig: Diese Prognose überschattet den KI-Boom!

    Quartalszahlen

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    Intel übertrifft die Gewinnerwartungen, das KI-Geschäft wächst rasant. Trotzdem stürzt die Aktie nachbörslich ab. Eine enttäuschende Prognose und die Warnung vor einer anhaltenden PC-Flaute erschüttern die Börse.

    Quartalszahlen - Intel-Aktie crasht zweistellig: Diese Prognose überschattet den KI-Boom!
    Foto: KI-Bild - midjourney

    Intel übertrifft die Erwartungen beim bereinigten Gewinn je Aktie. Doch der Blick nach vorne löste einen Ausverkauf aus: Die Aktie brach am Freitag nach Börsenschluss zeitweise um 23 Prozent ein. Der Chipkonzern rechnet mit einer anhaltenden Flaute am PC-Markt.

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden US-Dollar. Die von LSEG befragten Analysten hatten 16,5 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,52 US-Dollar deutlich über der Prognose von 0,40 US-Dollar.

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    Für das vierte Quartal stellt Intel allerdings nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 0,25 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Analysten hatten mit 17,1 Milliarden US-Dollar und 0,43 US-Dollar gerechnet. Selbst das obere Ende der Umsatzspanne bleibt damit klar unter den Erwartungen.

    Besonders bitter: Die Schwäche trifft das PC-nahe Geschäft. In der Sparte Client Computing and Personal AI sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar. Finanzchef David Zinsner erwartet, dass die PC-Flaute mindestens bis zum Ende des ersten Halbjahres 2027 anhält.

    Der Boom bei Rechenzentren und künstlicher Intelligenz reicht nicht, um die Prognoseenttäuschung aufzufangen. Der Umsatz dieses Geschäfts sprang um 78 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar. Intel profitiert dabei von KI-Agenten, die für die Koordination ihrer Aufgaben auch klassische Prozessoren benötigen.

    Die Aktie war seit Jahresbeginn bereits um rund 150 Prozent gestiegen. Im Oktober verlor sie jedoch etwa 23 Prozent. Wachsende Zweifel am Umfang des KI-Ausbaus belasten die Stimmung.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 92,07USD auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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