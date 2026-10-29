q.beyond Amends Q3 2026 EBITDA; 2026 Forecast Unchanged
An extra €2.2 million provision for variable employee pay has widened q.beyond’s preliminary Q3 EBITDA loss, but its full-year 2026 outlook remains unchanged.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- q.beyond identified an additional €2.2 million provision requirement for Q3 2026.
- The provision covers variable employee remuneration and must be recognized in Q3.
- Preliminary Q3 EBITDA was revised to approximately **–€7.1 million**, from the previously announced **–€4.8 million**.
- The company’s forecast for the 2026 financial year remains unchanged.
- q.beyond plans to publish its Q3 2026 Quarterly Statement on **9 November 2026**.
- The announcement was issued on **29 October 2026** under EU Market Abuse Regulation rules.
The next important date, Publication of the Q3 2026 quarterly statement, at q.beyond is on 09.11.2026.
The price of q.beyond at the time of the news was 2,8800EUR and was up +1,05 % compared with the previous day.
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