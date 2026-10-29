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    VeriSilicon stellt das GLTiny-3D-GPU-Programmiermodell für extrem stromsparende und speichereffiziente Wearables vor

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    Das optimierte GLTiny-Modell ermöglicht anspruchsvolle 3D-Grafiken auf ressourcenbeschränkten Wearables mit OpenGL ES-GPUs

    SHANGHAI, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- VeriSilicon (688521.SH) hat GLTiny vorgestellt, ein innovatives Programmiermodell für 3D-Grafikprozessoren (GPUs), das speziell für Wearables mit strengen Anforderungen an Stromverbrauch und Speicher entwickelt wurde. Mit einer optimierten Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und einem extrem schlanken Treiber ermöglicht GLTiny Entwicklern, die 3D-Grafikfähigkeiten der Nano OpenGL ES GPU-IP-Serie von VeriSilicon für Smartwatches der nächsten Generation, Smart-Brillen und andere ressourcenbeschränkte Wearables zu nutzen.

    Basierend auf der umfassenden Erfahrung von VeriSilicon im Bereich der Grafik-Anwendungen für Wearables verfügt GLTiny über konfigurierbare Rendering-Funktionen, mit denen Entwickler ihre Rendering-Anforderungen einfach definieren und gleichzeitig die zugrunde liegenden OpenGL ES-GPU-Fähigkeiten effizient nutzen können. Dieser optimierte Ansatz reduziert den Speicherbedarf des Treibers und den CPU-Overhead erheblich und sorgt so für eine verbesserte Energieeffizienz sowie eine optimierte Leistung bei ressourcenbeschränkten Wearables.

    GLTiny bietet native Rendering-Unterstützung für standardmäßige glTF-3D-Modelle, sodass Entwickler glTF-Inhalte direkt importieren und über GLTiny-APIs rendern können. Es unterstützt wichtige Funktionen wie Beleuchtungsmodelle, Skeletal-Skinning und Morph-Targets sowie vollständige glTF-Animationsunterstützung, einschließlich flexibler Wiedergabe, Umschalten zwischen Animationsclips und Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit. GLTiny unterstützt zudem visuelle Effekte wie Gaußsche Unschärfe und Wellen-Effekte mit vereinfachten APIs, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklung von 3D-Grafiken zu optimieren. Darüber hinaus lässt sich GLTiny mit dem Vektorgrafiktreiber VGLite von VeriSilicon zu einem innovativen Hybridtreiber kombinieren, der das koordinierte Rendern von 2,5D-Vektorgrafiken und 3D-Modellen innerhalb desselben Bildes ermöglicht.

    „Stromverbrauch und Speicherbedarf sind zwei der wichtigsten Faktoren bei Wearables, bei denen es entscheidend ist, trotz strenger Ressourcenbeschränkungen ein reichhaltiges visuelles Erlebnis zu bieten", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Sparte bei VeriSilicon. „Auf der Grundlage unserer umfangreichen Erfahrung im Bereich Wearable-Grafik und der engen Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Wearable-SoCs und -Geräten haben wir GLTiny entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Aufbauend auf dem Erfolg des VGLite 2,5D-GPU-Programmiermodells von VeriSilicon, das sich als De-facto-Industriestandard für ressourcenschonende 2,5D-Grafik etabliert hat, stellt GLTiny einen weiteren wichtigen Fortschritt in unserem Grafiktechnologie-Portfolio dar. GLTiny wurde für die nahtlose Integration in das etablierte Ökosystem zur Entwicklung von Grafik-Inhalten für Wearables konzipiert und läuft auf der Nano OpenGL ES-GPU-IP-Serie von VeriSilicon. Damit ermöglicht es Geräteherstellern, immer anspruchsvollere visuelle Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig die strengen Anforderungen an Stromverbrauch und Speicherplatz von Wearables der nächsten Generation zu erfüllen."

    Informationen zu VeriSilicon

    VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) ist ein führender börsennotierter Anbieter von kundenspezifischen Halbleiterlösungen mit einem umfassenden, proprietären Portfolio an Halbleiter-IPs und einem langjährigen Schwerpunkt auf kundenspezifischen AI-ASIC-Halbleitern. Weitere Informationen finden Sie auf: www.verisilicon.com

    Medienkontakt: press@verisilicon.com  

    glTF ist eine Marke der Khronos Group Inc.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/verisilicon-stellt-das-gltiny-3d-gpu-programmiermodell-fur-extrem-stromsparende-und-speichereffiziente-wearables-vor-302923627.html

     





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