JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Positive Aussagen vom US-Konkurrenten Fedex zum internationalen Expressgeschäft ließen auch günstige Rückschlüsse auf die entsprechenden Aktivitäten des deutschen Logistikkonzerns zu, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagmorgen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 58,44EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

