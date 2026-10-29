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    Norwegian Cruise Line: Kurssprung treibt Monatsplus auf 24,76 %

    Aktie im Rampenlicht

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    Norwegian Cruise Line springt heute um 15,21 % nach oben und baut damit die Erholung auf Monatssicht aus.

    Aktie im Rampenlicht - Norwegian Cruise Line: Kurssprung treibt Monatsplus auf 24,76 %
    Foto: adobe.stock.com

    Der Kurs von Norwegian Cruise Line steigt den vierten Handelstag in Folge. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bereits das 6,8-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Norwegian Cruise Line Aktie am 29.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Norwegian Cruise Line in den letzten drei Monaten Verluste von -15,55 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Norwegian Cruise Line Aktie damit um +13,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Norwegian Cruise Line einen Rückgang von -17,88 %.

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    Während Norwegian Cruise Line heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,11 %. Damit gehört Norwegian Cruise Line heute zu den auffälligeren Werten.

    Norwegian Cruise Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,14 %
    1 Monat +24,76 %
    3 Monate -15,55 %
    1 Jahr -18,32 %
    Stand: 29.10.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Norwegian Cruise Line erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,65 %, über 10 Jahre bei -8,29 %.

    Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

    Norwegian Cruise Line (NCLH) betreibt Kreuzfahrten im Premium- und Contemporary-Segment, Fokus auf Freestyle Cruising ohne feste Essenszeiten. Hauptprodukte: Kreuzfahrten in Karibik, Europa, Alaska u.a., inkl. Bordgastronomie, Entertainment, Landausflüge. Marktstellung: Top-3 weltweit. Wichtige Konkurrenten: Carnival, Royal Caribbean, MSC. USP: kleinere Schiffe, flexible Konzepte, starke Position im Premium-Massenmarkt.

    Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,91 Mrd.EUR € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Norwegian Cruise Line?

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Norwegian Cruise Line Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Norwegian Cruise Line Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Norwegian Cruise Line Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Norwegian Cruise Line

    +12,72 %
    +16,22 %
    +24,99 %
    -13,35 %
    -17,37 %
    +24,37 %
    -27,86 %
    -54,38 %
    -14,74 %
    ISIN:BMG667211046WKN:A1KBL8
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