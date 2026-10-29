Bärenattacke Gold fällt auf 4.019,60 USD

-1,18 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,39 % 1 Monat -1,98 % 3 Monate +0,14 % 1 Jahr +1,81 %

Goldpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 4.019,60. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.776,47USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.019,60USD ein Wert von 11.313,5USD geworden – ein Gewinn von +126,27 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.