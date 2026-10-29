Kaum Bewegung EUR/USD - Veränderung -0,08 %

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,154587USD. Heute, bei 1,11435USD, wäre daraus ein Vermögen von 965,1502USD geworden – ein Plus von -3,48 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang von EUR/USD und die jüngste Stabilisierung bei 1,1135. Im 4-Stunden-Chart gilt die Abwärtstendenz nach dem gehaltenen Oktobertief bei 1,1113 als gebrochen. 1,1150 wirkt nun als Widerstand; weitere Schlüsselmarken sind oben 1,1214 und unten das Mai-Tief bei 1,1065. Die Fed ließ den Leitzins bei 3,75–4,00 %, die Kursreaktion blieb verhalten. Als Treiber der Schwäche wird der Dollar diskutiert.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.