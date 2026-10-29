Abverkauf bei Silber -2,89 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 47,08504USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 52,42USD ein Wert von 5.566,31USD geworden – ein Gewinn von +11,33 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 52,42. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Silberpreis auf dem Weg Richtung 50 USD. Einzelne erwarten weitere Rückgänge auf 43–47 USD und sehen Kurse um oder unter 50 USD als Kaufgelegenheiten für physisches Silber und Minenaktien. Zugleich wird die relative Stärke der Minenwerte betont. Diskutiert werden zudem die Rolle der COMEX bei der Preisbildung, mögliche Abweichungen vom physischen Markt und die Verkaufsbereitschaft privater Silberhalter bei höheren Preisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.