Erst Intel, jetzt auch Amazon! Erwartungen verfehlt und negativer Cash-Flow

Der Gewinn je Aktie beträgt 1,89 US-Dollar und liegt damit unter den von LSEG erfassten Analystenschätzungen von 1,96 US-Dollar. Der Umsatz erreicht 201,94 Milliarden US-Dollar und bleibt damit unter der Schätzung von 202,31 Milliarden US-Dollar.

Nach Intel enttäuscht auch Amazon die Wall Street. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal velor die Aktie nach Börsenschluss zeitweise mehr als sieben Prozent. Auch der Lichtblick im Cloudgeschäft kann den Absturz nicht verhindern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders im Werbegeschäft klafft eine Lücke: Amazon erwirtschaftet 19,64 Milliarden US-Dollar, während die von StreetAccount erfassten Analysten 20,82 Milliarden US-Dollar erwartet hatten. Amazon Web Services überrascht dagegen positiv. Die Cloudsparte setzte 45,98 Milliarden US-Dollar um. Erwartet wurden 45,29 Milliarden US-Dollar.

Beim freien Cashflow zeigt sich jedoch ein deutliches Warnsignal. Zum zweiten Quartal in Folge meldet Amazon einen negativen Wert. Für die zurückliegenden zwölf Monate beträgt der Mittelabfluss 42,4 Milliarden US-Dollar. Laut CNBC ist das eine Zunahme um 386 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vorherigen Quartalsbericht hatte Amazon einen negativen freien Cashflow von 7,6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen.

An seiner Investitionsprognose für 2026 hält der Konzern fest: Die Ausgaben sollen dann 220 Milliarden US-Dollar erreichen. Gleichzeitig sieht CNBC Anzeichen, dass sich der KI-Ausgabenboom abschwächt. So senkte Microsoft seine Jahresprognose für Investitionen von 175 auf 170 Milliarden US-Dollar. Alphabet beließ seine Spanne hingegen bei 195 bis 205 Milliarden US-Dollar.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 243,8USD auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!