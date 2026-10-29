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    BP: Aktie steigt mit dem Energiesektor nahe ans Jahreshoch

    Besonders beachtet!

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    BP legt um 2,59 % zu und liegt damit nur noch 0,79 % unter dem 52-Wochen-Hoch vom 23. Oktober.

    Besonders beachtet! - BP: Aktie steigt mit dem Energiesektor nahe ans Jahreshoch
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Im Energiesektor steigen die Aktien von BP, Shell, TotalEnergies und Chevron, wobei Shell mit einem Plus von 3,37 % am stärksten zulegt. Unternehmensnachrichten zu BP liegen zunächst nicht vor. Der Handel mit der Aktie ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 1,9-Fache des gesamten Vortags.

    BP Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in BP investiert war, konnte einen Gewinn von +21,63 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +3,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BP auf +54,53 %.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. ENI notiert im Plus, mit +0,65 %. Shell notiert im Plus, mit +3,37 %. TotalEnergies legt um +2,40 % zu

    Die Aktie von BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,30 %, über 10 Jahre bei 3,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den steigenden BP-Kurs und seine zuletzt geringere Reaktion auf fallende Rohölpreise. Diskutiert werden 10 Euro als mögliches Kursziel, hohe Diesel- und Gaspreise sowie Versorgungsrisiken durch Angriffe auf Energieanlagen. Spekulationen über Schuldenfreiheit bis 2028 und höhere Dividenden bei dauerhaft hohen Ölpreisen stehen Bedenken zu Rezession, sinkender Ölnachfrage, Managemententscheidungen und Übergewinnsteuern gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,39 Mrd. € wert.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,05 %
    1 Monat +16,61 %
    3 Monate +21,63 %
    1 Jahr +53,75 %
    Stand: 29.10.2026, 13:04 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BP

    +2,76 %
    +3,05 %
    +16,61 %
    +21,63 %
    +53,75 %
    +24,42 %
    +83,83 %
    +38,59 %
    +85,96 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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