BP: Aktie steigt mit dem Energiesektor nahe ans Jahreshoch

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in BP investiert war, konnte einen Gewinn von +21,63 % verbuchen.

Im Energiesektor steigen die Aktien von BP, Shell, TotalEnergies und Chevron, wobei Shell mit einem Plus von 3,37 % am stärksten zulegt. Unternehmensnachrichten zu BP liegen zunächst nicht vor. Der Handel mit der Aktie ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 1,9-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +3,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BP auf +54,53 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. ENI notiert im Plus, mit +0,65 %. Shell notiert im Plus, mit +3,37 %. TotalEnergies legt um +2,40 % zu

Die Aktie von BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,30 %, über 10 Jahre bei 3,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den steigenden BP-Kurs und seine zuletzt geringere Reaktion auf fallende Rohölpreise. Diskutiert werden 10 Euro als mögliches Kursziel, hohe Diesel- und Gaspreise sowie Versorgungsrisiken durch Angriffe auf Energieanlagen. Spekulationen über Schuldenfreiheit bis 2028 und höhere Dividenden bei dauerhaft hohen Ölpreisen stehen Bedenken zu Rezession, sinkender Ölnachfrage, Managemententscheidungen und Übergewinnsteuern gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,39 Mrd. € wert.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,05 % 1 Monat +16,61 % 3 Monate +21,63 % 1 Jahr +53,75 %

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Stand: 29.10.2026, 13:04 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.