🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Adidas überzeugt Investoren mit starkem Wachstum

    AKTIE IM FOKUS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktie steigt nach Zahlen um knapp vier Prozent
    • Adidas erwartet starkes Wachstum im Schlussquartal
    • Absatz wächst regional breit, Europa bleibt schwächer
    AKTIE IM FOKUS - Adidas überzeugt Investoren mit starkem Wachstum
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Donnerstag auf die detaillierten Quartalszahlen von Adidas reagiert. Gegen Mittag führten die Aktien den festen Leitindex Dax an mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent. Erstmals seit Mitte August erreichten sie im Hoch wieder die Marke von 165 Euro, nachdem sie Anfang Oktober noch unter 140 Euro gefallen waren.

    Der Sportartikelhersteller erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    24.236,51€
    Basispreis
    17,32
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.457,35€
    Basispreis
    15,22
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Piral Dadhania vom Investmenthaus RBC attestierte dem Sportartikelhersteller denn auch ein starkes Umsatzwachstum, welches regional breit gefächert sei. Mit der Ausnahme Europas hätten alle Absatzregionen prozentual zweistellig zugelegt und damit sämtlich die Markterwartungen übertroffen. Absatzmotoren seien die Kleidungskollektion der Marke gewesen sowie der Direktvertrieb an die Kunden. Der Großhandel und das Schuhgeschäft hätten hingegen wegen großer Lagerbestände und Kaufanreizen geschwächelt.

    Mit Eckdaten in der vergangenen Woche und einem Rekordquartal hatte Adidas die Gewinnprognose erhöht. Investoren hatten das mit einem Kursplus von bis zu fast fünf Prozent begrüßt. "Die vorläufigen Zahlen waren arm an Details, mit der heutigen Veröffentlichung wird die operative Dynamik in den Vertriebskanälen und Regionen erkennbarer", schrieb Robert Krankowski von UBS.

    Mit den Kursgewinnen an diesem Donnerstag überwand die Aktie die exponentielle 200-Tage-Linie, eine im Handel viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend. Seit dem Kurseinbruch Ende Juli - Adidas hatte mit dem Bericht zum zweiten Quartal enttäuscht - hatte die Aktie diese Trendlinie nicht nachhaltig überwinden können./bek/nas/jha/

    adidas

    +3,54 %
    +2,31 %
    +10,04 %
    -8,95 %
    -11,26 %
    -1,24 %
    -42,09 %
    +9,67 %
    +1.648,29 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
    adidas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 25.870 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,35 %/+49,53 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nachlassenden Kursgewinne nach vorläufigen Rekordergebnissen, Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung über der 200-Tage-Linie. Diskutiert werden ein EBIT-Sondereffekt von rund 200 Mio. Euro durch US-Zollrückerstattungen sowie ausstehende Regionaldetails. Bei 140 Euro sehen einige eine mögliche Einstiegsmarke, andere eine Unterbewertung; ein Anleger will unter 195 Euro nicht verkaufen. Citigroup erhöhte das Kursziel auf 211 Euro bei Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Adidas überzeugt Investoren mit starkem Wachstum Erfreut haben Anleger am Donnerstag auf die detaillierten Quartalszahlen von Adidas reagiert. Gegen Mittag führten die Aktien den festen Leitindex Dax an mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent. Erstmals seit Mitte August erreichten sie im Hoch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     