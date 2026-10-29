Adidas überzeugt Investoren mit starkem Wachstum
AKTIE IM FOKUS
- Adidas-Aktie steigt nach Zahlen um knapp vier Prozent
- Adidas erwartet starkes Wachstum im Schlussquartal
- Absatz wächst regional breit, Europa bleibt schwächer
FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Donnerstag auf die detaillierten Quartalszahlen von Adidas reagiert. Gegen Mittag führten die Aktien den festen Leitindex Dax an mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent. Erstmals seit Mitte August erreichten sie im Hoch wieder die Marke von 165 Euro, nachdem sie Anfang Oktober noch unter 140 Euro gefallen waren.
Der Sportartikelhersteller erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.
Analyst Piral Dadhania vom Investmenthaus RBC attestierte dem Sportartikelhersteller denn auch ein starkes Umsatzwachstum, welches regional breit gefächert sei. Mit der Ausnahme Europas hätten alle Absatzregionen prozentual zweistellig zugelegt und damit sämtlich die Markterwartungen übertroffen. Absatzmotoren seien die Kleidungskollektion der Marke gewesen sowie der Direktvertrieb an die Kunden. Der Großhandel und das Schuhgeschäft hätten hingegen wegen großer Lagerbestände und Kaufanreizen geschwächelt.
Mit Eckdaten in der vergangenen Woche und einem Rekordquartal hatte Adidas die Gewinnprognose erhöht. Investoren hatten das mit einem Kursplus von bis zu fast fünf Prozent begrüßt. "Die vorläufigen Zahlen waren arm an Details, mit der heutigen Veröffentlichung wird die operative Dynamik in den Vertriebskanälen und Regionen erkennbarer", schrieb Robert Krankowski von UBS.
Mit den Kursgewinnen an diesem Donnerstag überwand die Aktie die exponentielle 200-Tage-Linie, eine im Handel viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend. Seit dem Kurseinbruch Ende Juli - Adidas hatte mit dem Bericht zum zweiten Quartal enttäuscht - hatte die Aktie diese Trendlinie nicht nachhaltig überwinden können./bek/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 25.870 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,35 %/+49,53 % bedeutet.
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Ich bin froh, dass ich zu 163,15 bei L&S raus bin. Die Zahlen sind ja nicht schlecht, aber auch nicht der Bringer, von daher alles gut
Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.