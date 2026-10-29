Group14 schließt Serie-D-Finanzierungsrunde über 150 Millionen Euro ab, um die globale Produktionspräsenz zu beschleunigen

WOODINVILLE, Wash., 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Group14 Technologies, der weltweit führende Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen Silizium-Batteriematerialien, gab heute den Abschluss einer Kapitalerhöhung der Serie D in Höhe von 150 Millionen Euro (~169 Millionen US-Dollar) bekannt. Im Rahmen der Finanzierung hat sich Group14 verpflichtet, die Produktion von SCC55 nach Europa auszuweiten und wählte Sagunto in Spanien als Standort für das nächste industrielle Fertigungsmodul mit einer anfänglichen Kapazität von 10 GWh.

Mit BAM-4 erhöht sich die Gesamtproduktionskapazität von Group14 kurzfristig auf 40 GWh. Dazu gehören ein Modul bei BAM-3 in Sangju, Korea (10 GWh), das derzeit in Betrieb ist und ausgebaut wird, sowie zwei Module bei BAM-2 in Moses Lake, Washington (20 GWh), deren Produktionsaufnahme für 2027 erwartet wird. Group14 betreibt seit 2021 auch eine kommerzielle Pilotanlage in Woodinville, Washington (BAM-1), von der aus sie SCC55 an über 150 Kunden geliefert hat. Group14 hat die Vision, in den nächsten zehn Jahren Produktionskapazitäten in Höhe von Hunderten von Gigawattstunden aufzubauen.

Mit der Errichtung eines operativen Standorts in Spanien, dem zweitgrößten Automobilproduktionsland Europas, positioniert Group14 seine Batteriematerialien in direkter Nähe zu wichtigen europäischen OEM-Lieferketten. Mit dieser Expansion festigt Group14 seine Position als weltweit geografisch am weitesten verbreiteter Hersteller von Siliziumbatteriematerialien – ein strategischer Vorteil, der die globalen Lieferketten für Batterien vor regionalen Störungen schützt, die Markteinführungszeit verkürzt und eine direkte, lokale Unterstützung für wichtige Partner aus den Bereichen Automobil, Technologie und Fertigung in Nordamerika, Asien und Europa gewährleistet.

Diese Anschlussfinanzierung stärkt die führende Position von Group14 im Bereich der Siliziumbatterien. Es unterstreicht zudem die wachsende globale Präsenz des Unternehmens und sein Engagement für die Sicherung kritischer Mineralienlieferketten im Auftrag seiner Kunden. Die Innovationen von Group14 werden durch ein globales Patentportfolio von mehr als 200 Patenten untermauert. Durch die Nutzung dieser Technologie erzielt das Flaggschiffmaterial SCC55 bahnbrechende Batterieleistungen und findet bereits kommerzielle Anwendung in Bereichen wie Smartphones, Drohnen, Hypercars und eVTOLs.

„Um die Energiewirtschaft wirklich zu verändern, müssen die Hersteller von Batteriematerialien dort ansässig sein, wo die Batterien hergestellt werden", sagte Rick Luebbe, CEO und Mitbegründer von Group14 Technologies. „Unsere Expansion nach Spanien spiegelt unsere Vision wider: Agil bleiben, in der Nähe wichtiger Kundenzentren bauen und sichere, lokale Lieferketten aufrechterhalten. Die Markteinführung von BAM-4 bietet uns die ideale Ausgangsbasis, um unsere europäische Präsenz zu beschleunigen und gleichzeitig unser globales Wachstum in den USA und Asien voranzutreiben."

Während die Investition von 150 Millionen Euro die europäische Präsenz von Group14 stärkt, dient das Kapital gleichzeitig als umfassenderer strategischer Katalysator: die globale Expansion des Unternehmens vorantreiben, um die Produktionskapazitäten auszubauen und die Nachfrage führender Hersteller aus den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, Rechenzentren, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zu befriedigen.

Über Group14 Technologies

Group14 Technologies ist der weltweit führende Hersteller von hochentwickelten Silizium-Batteriematerialien und beschleunigt die Elektrifizierung von allem, von Elektrofahrzeugen und Unterhaltungselektronik bis hin zu KI-gestützten Technologien. Das Flaggschiff-Silizium-Kohlenstoff-Material SCC55 bietet eine höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten für jede Batteriechemie. Group14 unterstützt Kunden, die über 95 % der weltweiten Lithium-Ionen-Batterieproduktion repräsentieren, und betreibt Produktionsanlagen im kommerziellen Maßstab in den USA, Europa und Asien, um den weltweiten Übergang zum Zeitalter der Siliziumbatterien voranzutreiben.

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