🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bloomberg stellt den „BQuant Assistant" vor, der Finanzfachleuten dabei hilft, Datenanalysen und Programmierabläufe zu beschleunigen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Domänenbasierter dialogorientierter KI-Codierungsassistent wird in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriert

    NEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg hat heute den „BQuant Assistant" vorgestellt, einen fachspezifischen, dialogbasierten KI-Programmierassistenten, der in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriert ist. Der in die BQuant-Entwicklungsumgebung integrierte BQuant Assistant bietet Finanzfachleuten, die Abonnenten des Bloomberg-Terminals sind, die Möglichkeit, mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache Code zu schreiben, dynamische Anwendungen zu erstellen und Arbeitsabläufe bei der Analyse von Finanzdaten zu beschleunigen.

    Bloomberg

    Der „BQuant Assistant" bringt dialogorientierte KI direkt in dieselbe Python-Umgebung, in der Nutzer Anlagestrategien, Dashboards und quantitative Finanzanalysen erstellen. Der „BQuant Assistant" kann Kundenfragen zu BQuant beantworten, Python-Code generieren, bei der Abfrage der umfangreichen Datensätze von Bloomberg über die Bloomberg Query Language (BQL) unterstützen, Nutzern beim Debuggen und bei der Iteration ihrer Arbeit helfen sowie Code für Datenvisualisierungen erstellen. Der BQuant Assistant kann zudem das BQuant-Hilfezentrum durchsuchen und bei der Beantwortung Ihrer Fragen auf relevante Beispiel-Notebooks, Bibliotheken und Anleitungen zurückgreifen. Diese Verankerung in der BQuant-Umgebung ermöglicht es dem BQuant Assistant, kontextbezogene Antworten zu Ihren Projekten, Arbeitsabläufen und Ihrem Code zu generieren und bietet somit eine relevantere Unterstützung für die Finanzdatenanalyse als ein universeller Programmierassistent.

    Der BQuant Assistant kann zudem Code-Vorschläge unterbreiten und – vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers – Code direkt in dessen aktives Projekt innerhalb der sicheren BQuant-Sandbox einfügen und ausführen, sodass Nutzer schnell von der Frage zum Ergebnis gelangen können, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Die Nutzer behalten die volle Kontrolle über diese Aktionen, da der BQuant Assistant die von ihm vorgeschlagene Aktion identifiziert und um Zustimmung bittet, bevor er Daten aus einem Notebook liest oder in dieses schreibt.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Bloomberg stellt den „BQuant Assistant" vor, der Finanzfachleuten dabei hilft, Datenanalysen und Programmierabläufe zu beschleunigen Domänenbasierter dialogorientierter KI-Codierungsassistent wird in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriertNEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Bloomberg hat heute den „BQuant Assistant" vorgestellt, einen fachspezifischen, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     