Bloomberg stellt den „BQuant Assistant" vor, der Finanzfachleuten dabei hilft, Datenanalysen und Programmierabläufe zu beschleunigen

NEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg hat heute den „BQuant Assistant" vorgestellt, einen fachspezifischen, dialogbasierten KI-Programmierassistenten, der in BQuant Desktop und BQuant Enterprise integriert ist. Der in die BQuant-Entwicklungsumgebung integrierte BQuant Assistant bietet Finanzfachleuten, die Abonnenten des Bloomberg-Terminals sind, die Möglichkeit, mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache Code zu schreiben, dynamische Anwendungen zu erstellen und Arbeitsabläufe bei der Analyse von Finanzdaten zu beschleunigen.

Der „BQuant Assistant" bringt dialogorientierte KI direkt in dieselbe Python-Umgebung, in der Nutzer Anlagestrategien, Dashboards und quantitative Finanzanalysen erstellen. Der „BQuant Assistant" kann Kundenfragen zu BQuant beantworten, Python-Code generieren, bei der Abfrage der umfangreichen Datensätze von Bloomberg über die Bloomberg Query Language (BQL) unterstützen, Nutzern beim Debuggen und bei der Iteration ihrer Arbeit helfen sowie Code für Datenvisualisierungen erstellen. Der BQuant Assistant kann zudem das BQuant-Hilfezentrum durchsuchen und bei der Beantwortung Ihrer Fragen auf relevante Beispiel-Notebooks, Bibliotheken und Anleitungen zurückgreifen. Diese Verankerung in der BQuant-Umgebung ermöglicht es dem BQuant Assistant, kontextbezogene Antworten zu Ihren Projekten, Arbeitsabläufen und Ihrem Code zu generieren und bietet somit eine relevantere Unterstützung für die Finanzdatenanalyse als ein universeller Programmierassistent.

Der BQuant Assistant kann zudem Code-Vorschläge unterbreiten und – vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers – Code direkt in dessen aktives Projekt innerhalb der sicheren BQuant-Sandbox einfügen und ausführen, sodass Nutzer schnell von der Frage zum Ergebnis gelangen können, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Die Nutzer behalten die volle Kontrolle über diese Aktionen, da der BQuant Assistant die von ihm vorgeschlagene Aktion identifiziert und um Zustimmung bittet, bevor er Daten aus einem Notebook liest oder in dieses schreibt.