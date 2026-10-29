DJI führt lokalen Datenmodus für ROMO ein und stärkt damit sein mehrstufiges System zum Schutz der Privatsphäre

SHENZHEN, China, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DJI, weltweit führend bei zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, hat heute den lokalen Datenmodus für denROMO 2 vorgestellt, DJIs neuester Saugroboter-Produktreihe. Die DJI Home App trennt sich dabei im lokalen Datenmodus vom Internet, sodass die Daten der Nutzer:innen nur lokal auf ihren Geräten gespeichert und verarbeitet werden. Der lokale Datenmodus wurde 2017 von DJI erstmals für seine Drohnen eingeführt und hat sich seitdem in der Praxis bewährt. Nun setzt er neue Maßstäbe für den Datenschutz in einer weiteren Produktkategorie.

Lokaler Datenmodus für ROMO

Beim ersten Einschalten verbindet sich der ROMO mit dem Internet, um eine Karte seiner Umgebung zu erstellen. Sobald der lokale Datenmodus aktiviert ist, werden diese Mapping-Daten lokal statt in der Cloud gespeichert. Ab diesem Zeitpunkt werden Karten, Bilder und andere Daten, die für die Navigation und Hindernisvermeidung genutzt werden, lokal auf dem Gerät gespeichert und verarbeitet. So erhalten Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Daten, und das Risiko einer Offenlegung nach außen oder eines unbefugten Zugriffs durch Dritte wird verringert.

Die preisgekrönte ROMO Produktreihe basiert auf derselben Sensor-Technologie wie die High-End-Kameradrohnen von DJI und reinigt Wohnungen intelligent dank millimetergenauer Hinderniserkennung und integriertem hochpräzisem LiDAR. Bei aktiviertem lokalen Datenmodus bleiben die Kernfunktionen des ROMO, darunter Navigation und Hindernisvermeidung, auch ohne Internetverbindung und selbst bei Netzwerkausfällen voll funktionsfähig. Nutzer:innen können weiterhin offline Reinigungszyklen starten und anpassen sowie den Roboter zum Aufladen an seine Ladestation zurückschicken.

Das mehrstufige System zum Schutz der Privatsphäre von ROMO

Der lokale Datenmodus ist zentraler Bestandteil der Weiterentwicklung des mehrstufigen Systems zum Schutz der Privatsphäre von DJI ROMO. Dieses umfassende System schützt die Daten der Nutzer:innen von der Erfassung über die Verarbeitung und Speicherung bis hin zur Löschung. Dazu gehören:

Sicherer Zugriff: Festlegung eines Zugangscodes für einen schnellen, sicheren Zugriff oder Nutzung eines Einmalcodes, der an die Mobilnummer gesendet wird, um sich jedes Mal zusätzlich zu verifizieren.

Festlegung eines Zugangscodes für einen schnellen, sicheren Zugriff oder Nutzung eines Einmalcodes, der an die Mobilnummer gesendet wird, um sich jedes Mal zusätzlich zu verifizieren. Ausdrückliche Zustimmung erforderlich: Nutzer:innen müssen die Erfassung, Verwendung und Speicherung der für die Reinigungsfunktionen des ROMO 2 erforderlichen Daten ausdrücklich genehmigen, einschließlich der Daten aus Kamera, Sprachfunktionen, Hinderniserkennung und WLAN-Verbindung. Nutzer:innen können die Funktion „Vor-Ort-Foto" in der DJI Home App jederzeit deaktivieren. Diese Einstellung legt fest, ob Bilder erkannter Hindernisse zur Anzeige in die App hochgeladen werden. Das Deaktivieren hat keinen Einfluss auf die Hinderniserkennung oder Hindernisvermeidung.

Nutzer:innen müssen die Erfassung, Verwendung und Speicherung der für die Reinigungsfunktionen des ROMO 2 erforderlichen Daten ausdrücklich genehmigen, einschließlich der Daten aus Kamera, Sprachfunktionen, Hinderniserkennung und WLAN-Verbindung. Nutzer:innen können die Funktion „Vor-Ort-Foto" in der DJI Home App jederzeit deaktivieren. Diese Einstellung legt fest, ob Bilder erkannter Hindernisse zur Anzeige in die App hochgeladen werden. Das Deaktivieren hat keinen Einfluss auf die Hinderniserkennung oder Hindernisvermeidung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Bei bestehender Internetverbindung schützt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Daten während der Übertragung und verhindert so den Zugriff durch Dritte.

Bei bestehender Internetverbindung schützt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Daten während der Übertragung und verhindert so den Zugriff durch Dritte. Keine Uploads im Offline-Betrieb: Wenn der ROMO 2 offline ist, werden die Daten lokal auf dem Gerät gespeichert und nicht in die Cloud hochgeladen. Dadurch wird das Risiko einer unbeabsichtigten Offenlegung von Daten minimiert.

Wenn der ROMO 2 offline ist, werden die Daten lokal auf dem Gerät gespeichert und nicht in die Cloud hochgeladen. Dadurch wird das Risiko einer unbeabsichtigten Offenlegung von Daten minimiert. Automatisierte Datenlöschung: Bei aktivierter automatischer Löschung werden Fotos, die älter als 14 Tage sind, täglich automatisch gelöscht. Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten dauerhaft vom Gerät gelöscht.

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