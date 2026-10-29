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    Lynas Rare Earths legt am vierten Gewinntag in Folge weiter zu

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie des australischen Seltene-Erden-Produzenten Lynas Rare Earths gewinnt heute 4,10 %.

    Aktie im Fokus - Lynas Rare Earths legt am vierten Gewinntag in Folge weiter zu
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die Gewinnserie bei Lynas Rare Earths hält den vierten Handelstag in Folge an. Auf Wochensicht summiert sich das Plus auf 16,45 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursanstieg gibt es nicht.

    Lynas Rare Earths Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 29.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lynas Rare Earths Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,57 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,02 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lynas Rare Earths einen Anstieg von +17,04 %.

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    Lynas Rare Earths Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,45 %
    1 Monat -2,02 %
    3 Monate -3,57 %
    1 Jahr -4,59 %
    Stand: 29.10.2026, 13:05 Uhr

    Die Aktie von Lynas Rare Earths erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,78 %, über 10 Jahre bei 35,11 %.

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Lynas Rare Earths ist ein australischer Produzent seltener Erden mit Mine in Mt Weld und Aufbereitung in Malaysia. Hauptprodukte: NdPr, La, Ce für Magnete, Elektronik, Auto- und Energietechnik. Marktstellung: größter westlicher Anbieter außerhalb Chinas, strategisch wichtig für Lieferketten. Wichtige Konkurrenten: China Northern Rare Earth, MP Materials. USP: eigene Mine, integrierte Wertschöpfung, geopolitisch bevorzugter Lieferant.

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,34 Mrd. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Lynas Rare Earths Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lynas Rare Earths Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lynas Rare Earths Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Lynas Rare Earths

    +4,10 %
    +15,60 %
    -2,74 %
    -4,28 %
    -5,29 %
    +94,94 %
    +75,70 %
    +2.010,43 %
    +217,27 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899
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