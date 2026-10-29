q.beyond passt Q3-EBITDA an – Prognose für 2026 bleibt stabil
Höhere Rückstellungen belasten q.beyonds Q3-Ergebnis: Das vorläufige EBITDA sinkt auf –7,1 Mio. €. Die Jahresprognose für 2026 bleibt dennoch unverändert.
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- Bei der finalen Abstimmung des Q3-Berichts wurde ein um 2,2 Mio. € höherer Rückstellungsbedarf festgestellt.
- Die Rückstellung betrifft variable Mitarbeitervergütungen, die ursprünglich für Q4 vorgesehen waren und nun bereits in Q3 2026 gebucht werden.
- Das vorläufige EBITDA für Q3 2026 beträgt nun rund **–7,1 Mio. €**.
- Zuvor hatte q.beyond am 21. Oktober ein vorläufiges Q3-EBITDA von **–4,8 Mio. €** gemeldet.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.
- Die Quartalsmitteilung für Q3 2026 soll am **9. November 2026** veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8600EUR das entspricht einem Minus von -0,69 % seit der Veröffentlichung.
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