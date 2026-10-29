Gegen den Branchentrend: OHB dreht ins Minus und verliert deutlich

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,22 % bestehen.

Während Leonardo und Thales zulegen, fällt OHB gegen den Branchentrend zurück. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zunächst noch mit 2,32 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Ein konkreter Auslöser für den Rückgang ist nicht erkennbar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +23,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +128,15 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,54 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,11 %. Lockheed Martin legt um +0,78 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,74 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,17 % 1 Monat +34,88 % 3 Monate +7,22 % 1 Jahr +151,64 %

Stand: 29.10.2026, 13:05 Uhr

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 77,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 45,15 %, über 10 Jahre bei 28,91 %.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Während der Raumfahrtkonzern OHB mit einer strategischen Beteiligung und vollen Auftragsbüchern überzeugt, sorgt beim Ticketspezialisten CTS Eventim der Einstieg eines …

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den OHB-Kursanstieg von 160 auf 255 Euro und eine mögliche Konsolidierung. Ein Beitrag sieht anhand des Wochen-MACD noch keinen Korrekturbedarf. Als potenzielle Kurstreiber werden der erhoffte SATCOMBw4-Auftrag über 5–7 Mrd. Euro, die Kooperation mit Astroscale, die Beteiligung an MediaMobil und eine mögliche Ausweitung der Ariane-6-Boosterproduktion mit Vorteilen für MT Aerospace diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.