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    Heidelberger Druckmaschinen: Prognosesenkung lässt Aktie auf Jahrestief abstürzen

    Unter Druck

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    Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen bricht um 14,16 % ein und markiert ein neues 52-Wochen-Tief.

    Unter Druck - Heidelberger Druckmaschinen: Prognosesenkung lässt Aktie auf Jahrestief abstürzen
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen senkt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/27. Kostendruck und Projektverzögerungen belasten die Marge, während das Umsatzziel bestehen bleibt. Der Kursrutsch geht mit regem Handel einher: Der Umsatz erreicht bereits das 8,2-Fache des gesamten Vortags.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Heidelberger Druckmaschinen Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,27 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -1,04 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Heidelberger Druckmaschinen um -34,22 % verloren.

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    Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,04 %
    1 Monat -6,59 %
    3 Monate -2,27 %
    1 Jahr -32,45 %
    Stand: 29.10.2026, 13:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Prognose der bereinigten EBITDA-Marge auf 5,6–6,6 % und Kursdruck. Im Fokus stehen sinkende Halbjahresumsätze, ein Verlust von 9 Mio. Euro und ein Free Cashflow von −125 Mio. Euro bei steigendem Auftragseingang. Daneben werden Chancen durch Drohnenabwehr mit Ondas und die für 2027 geplante Speicherproduktion mit Phenogy sowie optimistische KGV- und Kursannahmen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

    Zur Heidelberger Druckmaschinen Diskussion

    Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,95 %, über 10 Jahre bei -5,89 %.

    Heidelberger Druckmaschinen senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie


    Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr. So werde voraussichtlich bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) …

    Heidelberger Druckmaschinen passt Prognose für 2026/27 an


    Mehr Aufträge, weniger Marge: HEIDELBERG senkt die Ergebnisprognose für 2026/2027. Kostendruck und Projektverzögerungen belasten, doch das Umsatzziel bleibt bestehen.

    Heidelberger Druckmaschinen Updates 2026/27 Earnings Forecast


    Rising orders are not enough to shield HEIDELBERG from mounting pressures, prompting a cut to its 2026/27 margin outlook while its sales forecast holds steady.

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,54 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -3,39 %.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Heidelberger Druckmaschinen Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Heidelberger Druckmaschinen

    -11,67 %
    -12,70 %
    -17,60 %
    -13,79 %
    -40,42 %
    +7,31 %
    -44,31 %
    -49,70 %
    -97,07 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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