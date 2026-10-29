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    Fujitsu bricht bei außergewöhnlich hohem Handelsumsatz ein

    Gegenwind

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    Fujitsu sackt um 12,94 % ab und verliert damit deutlich stärker als IBM, Microsoft und Accenture.

    Gegenwind - Fujitsu bricht bei außergewöhnlich hohem Handelsumsatz ein
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei Fujitsu erreicht bereits das 36,9-Fache des gesamten Vortags. Zugleich gerät der japanische IT-Konzern mit anderen Branchenwerten unter Druck, wobei das Kursminus zwischenzeitlich 15,34 % beträgt. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht.

    Fujitsu Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.10.2026

    Obwohl die Fujitsu Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,99 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Fujitsu Aktie damit um -13,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fujitsu eine negative Entwicklung von -7,20 % erlebt.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cisco Systems und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,20 %. IBM notiert im Minus, mit -1,67 %. Microsoft verliert -1,48 % Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -1,27 %.

    Fujitsu Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,95 %
    1 Monat -1,84 %
    3 Monate +7,99 %
    1 Jahr -0,09 %
    Stand: 29.10.2026, 13:06 Uhr

    Informationen zur Fujitsu Aktie

    Fujitsu ist ein japanischer IT- und Technologiekonzern mit Fokus auf IT-Services, Cloud, Infrastruktur, Computing und Telekommunikationslösungen. Marktstellung: starker Player in Japan, global im IT-Services-Segment relevant, aber hinter IBM, Accenture, HPE, Dell, NTT Data. Stärken/USPs: tiefe Japan-Präsenz, langjährige Mainframe-/Server-Expertise, integrierte End-to-End-Lösungen für Enterprise-Kunden.

    Es gibt 2 Mrd. Fujitsu Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,75 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Fujitsu erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 28,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,48 %, über 10 Jahre bei 16,52 %.

    Fujitsu Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Fujitsu Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Fujitsu Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Fujitsu

    -12,94 %
    -13,95 %
    -1,84 %
    +7,99 %
    -0,09 %
    +83,19 %
    +50,62 %
    +303,31 %
    +1.216,43 %
    ISIN:JP3818000006WKN:855182
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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