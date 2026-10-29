Caterpillar: Aktie sackt stärker als die Konkurrenz ab

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Caterpillar Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,88 % hinnehmen.

Während Deere und Volvo nur leicht nachgeben und CNH Industrial zulegt, gerät Caterpillar deutlich unter Druck. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar. Für den heutigen Handelstag stehen Unternehmenszahlen auf dem Programm.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -10,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +17,37 % erlebt.

Informationen zur Caterpillar Aktie

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,07 Mrd. € wert.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,89 % 1 Monat -19,84 % 3 Monate -19,88 % 1 Jahr +29,40 %

Stand: 29.10.2026, 13:07 Uhr

Die Aktie von Caterpillar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 42,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei 30,38 %, über 10 Jahre bei 23,93 %.

Die Fed legt wie erwartet eine Zinspause hin. Nun richten sich alle Augen auf die EZB, die am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Während die Microsoft-Aktie nach den Zahlen stieg, crasht die Alphabet-Aktie.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,32 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,91 %.

Lohnt sich ein Investment in die Caterpillar Aktie?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.