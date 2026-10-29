Übernahmebericht setzt Marvell Technology unter Druck

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Marvell Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +34,04 %.

Berichte über mögliche Übernahmegespräche mit Lumentum belasten Marvell Technology. Sie lösen bereits im nachbörslichen Handel deutliche Kursverluste aus. Offiziell bestätigt sind die Übernahmepläne bislang nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Marvell Technology Aktie damit -3,25 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Marvell Technology auf +176,50 %.

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,78 Mrd. € wert.

Medienberichte über mögliche Übernahmegespräche mit Lumentum haben bei Marvell Technology deutliche Kursverluste im nachbörslichen Handel ausgelöst. Charttechnisch bleibt das jüngste Pivot-Tief eine relevante Unterstützung, während die Übernahmepläne noch nicht offiziell bestätigt wurden.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat -8,08 % 3 Monate +34,04 % 1 Jahr +164,85 %

Stand: 29.10.2026, 13:08 Uhr

Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 29,98 %, über 10 Jahre bei 33,46 %.

Lohnt sich ein Investment in die Marvell Technology Aktie?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.