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    Nebius Group Registered (A): Aktie verliert ohne konkreten Auslöser

    Unter Druck

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) gibt heute um 2,94 % auf 151,84 Euro nach.

    Unter Druck - Nebius Group Registered (A): Aktie verliert ohne konkreten Auslöser
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang bei Nebius Group Registered (A) gibt es nicht. Auf Monatssicht verliert die Aktie des Cloud- und Infrastruktur-Anbieters 23,95 %. Seit Jahresbeginn bleibt sie mit einem Plus von 112,19 % deutlich im Gewinn.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.10.2026

    Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,65 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +4,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nebius Group Registered (A) einen Anstieg von +112,19 %.

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 107,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,60 %, über 10 Jahre bei 23,89 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,65 %
    1 Monat -23,95 %
    3 Monate +4,65 %
    1 Jahr +43,78 %
    Stand: 29.10.2026, 13:09 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck, hohen Kapitalbedarf und mögliche Verwässerung bei Nebius. Eine Modellrechnung mit rund 484 Mio. Aktien bis Ende 2027 wird kontrovers diskutiert. Im Fokus stehen zudem die Citi-Kreditlinie über 3,5 Mrd. USD und deren Refinanzierung 2027. Kundenverträge und steigende KI-Nachfrage gelten als Chancen, Ausbaukosten und Stromversorgung als Risiken. 140 und 120 USD werden als mögliche Abwärtsszenarien genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,72 Mrd. € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    -2,35 %
    +4,65 %
    -23,95 %
    +4,65 %
    +43,78 %
    +873,67 %
    +117,29 %
    +751,92 %
    +514,90 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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