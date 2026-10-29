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    Alphabet fällt nach Quartalszahlen um 2,65 %

    Rücksetzer

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    Alphabet verliert 2,65 % und liegt damit auf Wochensicht 12,15 % im Minus.

    Rücksetzer - Alphabet fällt nach Quartalszahlen um 2,65 %
    Foto: YURIY DYACHYSHYN - stock.adobe.com

    Nach den Quartalszahlen vom Vorabend stehen bei Alphabet die KI-Investitionen im Fokus. Die Aktie gibt am Donnerstag nach, während die großen Technologiewerte ein gemischtes Bild zeigen: Amazon und Microsoft verlieren ebenfalls, Apple und Meta legen dagegen zu.

    Alphabet Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 29.10.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alphabet, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,42 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -12,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alphabet auf -3,34 %.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach Alphabets Quartalszahlen. Starkem Cloud- und operativem Gewinnwachstum stehen schwächeres Search-Wachstum und Sorgen vor KI-Konkurrenz gegenüber. Diskutiert werden zudem Buchverluste aus der SpaceX-Beteiligung, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Einige sehen den Rückgang als Einstiegschance, andere betonen Bewertungsrisiken und ungewisse Investitionsrenditen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Zur Alphabet Diskussion

    Die Aktie von Alphabet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,45 %, über 10 Jahre bei 22,92 %.

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Bil. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Apple notiert im Plus, mit +0,87 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,38 %. Meta Platforms (A) legt um +0,51 % zu Tencent notiert im Minus, mit -1,73 %.

    Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,15 %
    1 Monat -13,72 %
    3 Monate -11,42 %
    1 Jahr +11,73 %
    Stand: 29.10.2026, 13:09 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alphabet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alphabet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Alphabet

    -3,12 %
    -12,15 %
    -13,72 %
    -11,42 %
    +11,73 %
    +122,18 %
    +108,74 %
    +588,77 %
    +12.419,42 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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