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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) verliert im Monat 8,26 %

    Besonders beachtet!

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    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) gibt um 2,62 % nach, ohne dass ein konkreter Auslöser erkennbar ist.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) verliert im Monat 8,26 %
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    Auf Monatssicht summiert sich der Kursverlust bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf 8,26 %. Die Vergleichswerte zeigen am Donnerstag kein einheitliches Bild: Während Microsoft und IBM ebenfalls nachgeben, legen SAP und Oracle zu.

    Aktueller Stand der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 29.10.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +51,02 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -3,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,89 % verloren.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. IBM notiert im Minus, mit -1,31 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,57 %. Oracle legt um +0,63 % zu SAP notiert im Plus, mit +3,41 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,60 %
    1 Monat -8,26 %
    3 Monate +51,02 %
    1 Jahr -48,11 %
    Stand: 29.10.2026, 13:11 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,96 Mrd. € wert.

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    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,84 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -2,76 %
    -3,60 %
    -8,26 %
    +51,02 %
    -48,11 %
    +222,47 %
    +104,12 %
    +367,33 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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