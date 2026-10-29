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    Quartalsrekorde: DoorDash Registered (A) springt nach oben

    Auf Höhenflug

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    DoorDash Registered (A) klettert um 7,91 % auf 161,56 Euro, nachdem das Plus zwischenzeitlich 11,48 % erreicht hat.

    Auf Höhenflug - Quartalsrekorde: DoorDash Registered (A) springt nach oben
    Foto: stock.adobe.com

    DoorDash erzielt im dritten Quartal 2026 neue Bestmarken beim Bruttobestellwert des Marktplatzes, beim Umsatz und beim Nettogewinn. Zugleich vereinbart das Unternehmen die Übernahme von Instacart für 65,00 US-Dollar je Aktie. Der Kurssprung geht mit regem Handel einher: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 1,8-Fache des gesamten Vortags.

    DoorDash Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DoorDash Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,08 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -6,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DoorDash Registered (A) einen Rückgang von -22,14 %.

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    Die Aktie von DoorDash Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,99 %.

    DoorDash Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,73 %
    1 Monat -4,54 %
    3 Monate -11,08 %
    1 Jahr -33,63 %
    Stand: 29.10.2026, 13:12 Uhr

    DoorDash Releases Third Quarter 2026 Financial Results


    DoorDash, Inc. (NASDAQ: DASH) today announced its financial results for the quarter ended September 30, 2026. In Q3 2026, we generated new quarterly records across Marketplace GOV, revenue, and net income. In the quarter, we drove continued growth …

    DoorDash to Acquire Instacart to Help Local Stores Win 


    DoorDash, Inc. (NASDAQ: DASH) and Maplebear Inc. (d.b.a. Instacart, NASDAQ: CART) today announced a definitive agreement under which DoorDash will acquire Instacart for a total value of $65.00 for each Instacart share, or an equity value of …

    DoorDash Announces Date and Time Change of Third Quarter 2026 Financial Results and Conference Call


    DoorDash, Inc. (NASDAQ: DASH) announced today that it has changed the date and time of the release of its third quarter 2026 financial results and related earnings conference call. The company will now report its earnings for the third quarter 2026 …

    Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

    DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

    Es gibt 409 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,09 Mrd. € wert.

    DoorDash Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der DoorDash Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DoorDash Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    DoorDash Registered (A)

    +7,91 %
    -6,73 %
    -4,54 %
    -11,08 %
    -33,63 %
    +119,16 %
    +153,87 %
    ISIN:US25809K1051WKN:A2QHEA
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    Markt Bote
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