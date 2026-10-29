Quartalsrekorde: DoorDash Registered (A) springt nach oben

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DoorDash Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,08 % verkraften.

DoorDash erzielt im dritten Quartal 2026 neue Bestmarken beim Bruttobestellwert des Marktplatzes, beim Umsatz und beim Nettogewinn. Zugleich vereinbart das Unternehmen die Übernahme von Instacart für 65,00 US-Dollar je Aktie. Der Kurssprung geht mit regem Handel einher: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 1,8-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -6,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DoorDash Registered (A) einen Rückgang von -22,14 %.

Die Aktie von DoorDash Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,99 %.

DoorDash Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,73 % 1 Monat -4,54 % 3 Monate -11,08 % 1 Jahr -33,63 %

Stand: 29.10.2026, 13:12 Uhr

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Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Es gibt 409 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,09 Mrd. € wert.

DoorDash Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der DoorDash Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DoorDash Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.