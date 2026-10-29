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    Adidas will in Europa im vierten Quartal wachsen - Aktie gefragt

    WDH/ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas erwartet im vierten Quartal wieder Wachstum
    • Europas Umsatz sank, anderswo wuchs Adidas zweistellig
    • Rekordumsätze dank Amerika und China, Gewinn steigt
    WDH/ROUNDUP - Adidas will in Europa im vierten Quartal wachsen - Aktie gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung aus technischen Gründen)

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

    Während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen, gingen die Erlöse in Europa im dritten Quartal um vier Prozent zurück, wie das Unternehmen mitteilte. So ist das europäische Geschäft in Teilen stark vom Großhandel abhängig, der derzeit wegen der mauen Konsumstimmung von erheblichen Rabattschlachten geprägt ist. Adidas hatte daher zuletzt weniger Ware in diesen Kanal geliefert. Das Direct-to-Consumer-Geschäft wächst dagegen auch in Europa kräftig. Zudem führte eine IT-Umstellung zu Umsatzverschiebungen.

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    Nichtdestotrotz hinkt das europäische Geschäft den anderen Regionen hinterher. So kommt es nach neun Monaten auf ein Umsatzplus von zwei Prozent, während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen. Insbesondere das Geschäft mit Schuhen aus dem Lifestyle-Bereich läuft derzeit schwierig. Lange Zeit hatten gerade die Retro-Modelle das Wachstum von Adidas angetrieben.

    Die hohe Nachfrage in Nord- und Südamerika sowie China sorgte dennoch für Rekordumsätze im dritten Quartal. Dabei konnte Adidas Marktanteile hinzugewinnen. So stiegen etwa die Umsätze in Nordamerika, wo Platzhirsch Nike derzeit schwächelt, um währungsbereinigt 12 Prozent.

    Insgesamt kletterten die Erlöse wie bereits bekannt um gut neun Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei sieben Prozent. Während das Schuhgeschäft, das die Mehrheit zum Umsatz beiträgt, währungsbereinigt aufgrund der Schwäche im Lifestyle-Segment stagnierte, kletterte das Bekeidungsgeschäft kräftig um 19 Prozent. Vorstandschef Gulden zeigte sich dabei in der Telefonkonferenz zuversichtlich, dass das Schuhgeschäft "sehr bald wieder zu Wachstum" zurückkehren werde.

    Adidas hatte bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht sowie die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Die Ergebnisse steigerte das Unternehmen kräftig, auch dank einer Rückerstattung von US-Zöllen. Unter dem Strich verdienten die Herzogenauracher im fortgeführten Geschäft mit 711 Millionen Euro 48 Prozent mehr als im Vorjahr.

    Für die Aktie ging es gegen Mittag kräftig aufwärts - sie legte im Dax um fast 3,5 Prozent zu. Analystin Wendy Liu von JPMorgan nannte den Ausblick für Europa ermutigend. Insgesamt lobten die Experten das Momentum des Sportartikelherstellers. So sieht Piral Dadhania von der Bank RBC im dritten Quartal eine Fortsetzung der global starken Trends, angetrieben vom Direktvertrieb und dem Bekleidungsgeschäft./nas/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 33,92 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von -20,53 %/+32,45 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nachlassenden Kursgewinne nach vorläufigen Rekordergebnissen, Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung über der 200-Tage-Linie. Diskutiert werden ein EBIT-Sondereffekt von rund 200 Mio. Euro durch US-Zollrückerstattungen sowie ausstehende Regionaldetails. Bei 140 Euro sehen einige eine mögliche Einstiegsmarke, andere eine Unterbewertung; ein Anleger will unter 195 Euro nicht verkaufen. Citigroup erhöhte das Kursziel auf 211 Euro bei Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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