Adidas will in Europa im vierten Quartal wachsen - Aktie gefragt
WDH/ROUNDUP
- Adidas erwartet im vierten Quartal wieder Wachstum
- Europas Umsatz sank, anderswo wuchs Adidas zweistellig
- Rekordumsätze dank Amerika und China, Gewinn steigt
(Wiederholung aus technischen Gründen)
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.
Während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen, gingen die Erlöse in Europa im dritten Quartal um vier Prozent zurück, wie das Unternehmen mitteilte. So ist das europäische Geschäft in Teilen stark vom Großhandel abhängig, der derzeit wegen der mauen Konsumstimmung von erheblichen Rabattschlachten geprägt ist. Adidas hatte daher zuletzt weniger Ware in diesen Kanal geliefert. Das Direct-to-Consumer-Geschäft wächst dagegen auch in Europa kräftig. Zudem führte eine IT-Umstellung zu Umsatzverschiebungen.
Nichtdestotrotz hinkt das europäische Geschäft den anderen Regionen hinterher. So kommt es nach neun Monaten auf ein Umsatzplus von zwei Prozent, während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen. Insbesondere das Geschäft mit Schuhen aus dem Lifestyle-Bereich läuft derzeit schwierig. Lange Zeit hatten gerade die Retro-Modelle das Wachstum von Adidas angetrieben.
Die hohe Nachfrage in Nord- und Südamerika sowie China sorgte dennoch für Rekordumsätze im dritten Quartal. Dabei konnte Adidas Marktanteile hinzugewinnen. So stiegen etwa die Umsätze in Nordamerika, wo Platzhirsch Nike derzeit schwächelt, um währungsbereinigt 12 Prozent.
Insgesamt kletterten die Erlöse wie bereits bekannt um gut neun Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei sieben Prozent. Während das Schuhgeschäft, das die Mehrheit zum Umsatz beiträgt, währungsbereinigt aufgrund der Schwäche im Lifestyle-Segment stagnierte, kletterte das Bekeidungsgeschäft kräftig um 19 Prozent. Vorstandschef Gulden zeigte sich dabei in der Telefonkonferenz zuversichtlich, dass das Schuhgeschäft "sehr bald wieder zu Wachstum" zurückkehren werde.
Adidas hatte bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht sowie die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Die Ergebnisse steigerte das Unternehmen kräftig, auch dank einer Rückerstattung von US-Zöllen. Unter dem Strich verdienten die Herzogenauracher im fortgeführten Geschäft mit 711 Millionen Euro 48 Prozent mehr als im Vorjahr.
Für die Aktie ging es gegen Mittag kräftig aufwärts - sie legte im Dax um fast 3,5 Prozent zu. Analystin Wendy Liu von JPMorgan nannte den Ausblick für Europa ermutigend. Insgesamt lobten die Experten das Momentum des Sportartikelherstellers. So sieht Piral Dadhania von der Bank RBC im dritten Quartal eine Fortsetzung der global starken Trends, angetrieben vom Direktvertrieb und dem Bekleidungsgeschäft./nas/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 33,92 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von -20,53 %/+32,45 % bedeutet.
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Ich bin froh, dass ich zu 163,15 bei L&S raus bin. Die Zahlen sind ja nicht schlecht, aber auch nicht der Bringer, von daher alles gut
Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.