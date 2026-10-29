RBC stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 334,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte