JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 91,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
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