JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 91,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

