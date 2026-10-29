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    Ohne konkreten Auslöser legt Booking Holdings zu

    Spotlight

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    Booking Holdings steigt um 1,79 % auf 136,50 Euro.

    Spotlight - Ohne konkreten Auslöser legt Booking Holdings zu
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Für den Kursanstieg von Booking Holdings gibt es keinen konkreten Auslöser; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Trotz des Tagesgewinns verliert der Anbieter im Online-Reisemarkt auf Monatssicht 5,67 %. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 25,59 % zu Buche.

    Booking Holdings Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 29.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Booking Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,39 % verkraften.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -2,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,59 % verloren.

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    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Es gibt 751 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,56 Mrd. € wert.

    Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,12 %
    1 Monat -5,67 %
    3 Monate -21,39 %
    1 Jahr -25,86 %
    Stand: 29.10.2026, 13:23 Uhr

    Die Aktie von Booking Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,02 %, über 10 Jahre bei 9,54 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Booking Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Booking Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Booking Holdings

    +1,72 %
    -2,12 %
    -5,67 %
    -21,39 %
    -25,86 %
    +30,05 %
    +65,17 %
    +153,42 %
    +584,74 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP
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