64 % der Führungskräfte im Life-Sciences-Bereich ergreifen Maßnahmen zur Etablierung einer KI-Governance

TORONTO und NEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem Responsible AI in Life Sciences (RAIL) Report 2026 richten Unternehmen der Life-Sciences-Branche Governance-Strukturen ein, um agentische KI in kommerziellen, medizinischen und patientenbezogenen Bereichen auszuweiten. Die neue Branchenstudie basiert auf Rundtischgesprächen und einer Umfrage unter Führungskräften in Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen. Zwei Drittel (64 %) der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen über einen KI-Governance-Prozess verfügt, der entweder bereits vollständig etabliert ist oder sich in der Entwicklung befindet.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Vertrauen das eigentliche Hindernis für die Skalierung agentischer KI darstellt; 58 % geben an, dass es der Branche nach wie vor an klaren Standards für verantwortungsvolle KI mangelt

Die von ACTO durchgeführte Studie zeigt eine Branche, die bereit ist, KI einzusetzen, aber noch daran arbeitet, ihr zu vertrauen. Governance ist das KI-Anliegen, das Führungskräfte am häufigsten anführen. Es ist zugleich das Thema, das sie nach eigenen Angaben in der Praxis am meisten vernachlässigt haben. Mehr als ein Drittel verfügt nach wie vor entweder über keine definierte Governance oder stützt sich auf eine einmalige IT-Genehmigung.

Vertrauen ist das Hindernis für eine flächendeckende Einführung

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vertrauen darüber entscheiden wird, in welchem Umfang und wie schnell die Life-Sciences-Branche KI einführt. Die Technologie scheint nicht mehr das Haupthindernis zu sein. Führungskräfte stufen regulatorische, rechtliche oder Compliance-Bedenken (21 %) als das größte interne Hindernis für die Skalierung von KI ein, während die technische Bereitschaft fast ganz unten auf der Liste steht (9 %). Auf die Frage, welcher Faktor bei der Beurteilung eines KI-Pilotprojekts am wichtigsten ist, nannten Führungskräfte Vertrauen und Akzeptanz (24 %) noch vor Effizienz (23 %) – ein Zeichen dafür, dass sich die Erwartungen wandeln.

Führungskräfte vertrauen der KI in ihren eigenen Händen mehr als in denen ihrer Organisationen. Mehr als zwei Drittel der Führungskräfte (68 %) sind in ihrer Organisation an einem KI-Projekt beteiligt, und 69 % bewerten ihr persönliches Vertrauen in die KI als hoch. Dennoch ist mehr als die Hälfte (54 %) weiterhin besorgt darüber, wie KI in ihren eigenen Organisationen eingesetzt wird. 58 Prozent geben an, dass es in der Life-Sciences-Branche keinen klaren Branchenstandard für verantwortungsvollen Umgang mit KI gibt.