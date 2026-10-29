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    Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus

    Aktien New York Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq-Rally dürfte durch Tech-Verluste stocken
    • Alphabet fällt wegen hoher KI-Investitionen stark
    • Lilly und Ebay steigen, Marvell rutscht deutlich
    Aktien New York Ausblick - Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit einer Woche laufende Erholungsrally an der US-Börse Nasdaq dürfte am Donnerstag ausgebremst werden. An der Wall Street werden zwar ebenfalls Verluste erwartet, jedoch deutlich geringere. Mit der Google-Mutter Alphabet und der südkoreanischen Samsung belasten zwei Schwergewichte aus der weltweiten Technologiebranche nach vorgelegten Quartalsberichten die Stimmung. Vor allem wird erneut gezweifelt, ob sich die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen werden.

    Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq-100-Index rund eine Stunde vor Börsenstart 1,2 Prozent tiefer auf 29.450 Punkte. Der Dow Jones Industrial wird von IG 0,3 Prozent tiefer auf 52.330 Punkte taxiert.

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    Während Alphabet am Vorabend über steigende Investitionen berichtet hatte und beim freien Barmittelzufluss mit rund 9 Milliarden US-Dollar ins Minus gerutscht ist, meldete Microsoft erneut ein kräftiges Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem kommt es gut an, dass Microsofts Investitionen mit einem Plus von 30 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so hoch ausfielen wie erwartet. Die Aktien der beiden schlugen vorbörslich unterschiedliche Richtungen ein. Für Alphabet ging es um 11 Prozent abwärts. Microsoft dagegen stieg um 0,8 Prozent.

    "Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Messlatte der Erwartungen hängt zu hoch, als dass sich die Anleger mit einem bloßen Erreichen der Erwartungen zufriedengeben würden." Entsprechend ergibt sich angesichts der Quartalsberichte beider Unternehmen keine neue Euphorie für den KI-Sektor oder den Gesamtmarkt.

    Die Eli-Lilly-Aktie steuert unterdessen auf ein nächstes Rekordhoch zu. Vorbörslich gewann sie 4,7 Prozent auf 1.349 Dollar, womit die erst in der vergangenen Woche erreichte Bestmarke übertroffen wäre. Beim Pharmakonzern trieben der Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro das Wachstum auch im dritten Quartal mächtig an. Die Geschäfte liefen insgesamt noch besser als erwartet, weshalb Konzernchef David Ricks ein weiteres Mal das Jahresumsatzziel anhob.

    Auf Rekordkurs ist zudem die Ebay-Aktie nach soliden Quartalszahlen. Mit einem vorbörslichen Plus von 6,1 Prozent auf 125,20 Dollar würde sie ihren bisherigen Höchststand von Mitte Oktober übertreffen.

    Dass sich Marvell Technology laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Lumentum befindet, sorgte dagegen für einen vorbörslichen Kurseinbruch von 11,3 Prozent. Die Aktie des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren hingegen gewann zugleich rund 6 Prozent./ck/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 112,9 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +28,16 %/+239,81 % bedeutet.





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