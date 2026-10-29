Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus

Schönen guten Morgen in die Runde,

versuche jetzt seit 3 Tagen mich an dieses nasse grau-in-grau-Wetter in Augsburg zu gewöhnen und schaffe es nicht so richtig. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif Waren mal wieder zwei tolle Urlaubswochen in Albanien. Bei 22-24 Grad zwar schon etwas kühl zum Baden, aber perfekt für kilometerlange Strandspaziergänge mit einem Stopp an einer der unzähligen Terrassen, um ein Cocktail an der Sonne zu genießen. Wunderschönes Land mit netten Leuten und leckerem (und günstigem) Essen. Natürlich gibt es auch dort Probleme und speziell bei unserem Tagesausflug nach Tirana sind wir hautnah mit der Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung in Kontakt gekommen. Und auch dort das gleiche Bild wie in vielen anderen Ländern und Städten: da wird seitens Studenten und Professoren für berechtigte Anliegen friedlich demonstriert und prompt findet sich ein gewaltbereiter Mob, welcher buchstäblich jede Ampel aus der Fassung reißt, jede Bushaltestelle zertrümmert, Schaufenster einschlägt und plündert und den Nahverkehr lahmlegt. Haben uns mit einigen Leuten unterhalten welche nach 8 Stunden Arbeit mit vollen Einkaufstüten 3-4km heim laufen mussten und überhaupt nicht begeistert von dem Geschehen waren. Aber gut, darüber könnte man jetzt stundenlang debattieren - Fakt ist es herrscht vielerorts Unruhe und wir hangeln weltweit uns von einem Brandherd zum anderen.





Umso bizarr finde ich (und wahrscheinlich nicht nur ich) die Situation an den Weltbörsen, welche all diese Probleme größtenteils ignorieren und einfach weitermarschieren. Mal schaun ob und wie lange das noch gutgehen kann. Nicht dass ich per Timing mich bzw. mein Depot an diese weitere Entwicklung anpassen möchte - nein, hab mir ja vorgenommen mit dem aktuellen NBIM-II einfach durch dick und dünn zu gehn und bin natürlich gespannt wo ich in 5 oder 10 Jahren stehe. Kann man natürlich nur machen wenn nicht alles an den Kapitaleinkünften liegt, sondern diese das berühmte Sahnehäubchen auf dem restlichen Einkommen sind. Und dieses Sahnehäubchen wird auch diesen Monat vierstellig und ich erreiche Ende Oktober das Niveau vom Jahr 2025. Danach wird es bis Jahresende etwas mau mit den Dividenden, aber die Ziele werden auf jeden Fall erreicht.





Das Depot schiebt sich - wie seit einigen Monaten - eher mühsam seitwärts, auch wenn es im Detail schon paar Ausreißer nach oben und unten gibt. Neulich waren z.B. die Telcos unter Druck wegen Starlink. Die BDCs sind ja schon seit Jahren schwach auf der Brust. Telkom Indonesien wegen Herabstufung wie die gesamte Börse dort im freien Fall. GQG kennt seit meinem Kauf auch nur eine Richtung - und zwar nach unten. Dafür aber die Ölwerte dank Hormus im Aufwind; genauso wie Tanker. Finanzwerte halten sich allgemein recht stabil und die trägen KOMOCLs immer dann stark wenn die Techwerte schwächeln. Sogar eine Pfizer und Nestle zeigen manchmal eine gewisse relative Stärke zum Markt. Will da aber keine große Sektorrotation ausrufen - hat sich die letzten Jahre immer wieder als Fehlsignal herausgestellt. Immerhin für mich beruhigend: wenn ich schon in dieser Lage (also Tech weit vor Growth) recht ordentlich mit dem Markt mithalte, kann es im umgekehrten Fall eigentlich nur noch besser werden.





Und das ich einigermaßen gut mitschwimme zeigt mir ein Vergleich mit den Indizes. Während der NBIM-II YTD bei ca. +13,5% steht, liegt ein DAX bei +2,5%, DOW bei +8,4% und nur der NDX steht mit +13,8% besser da. Kein Grund jetzt in Euphorie auszubrechen, aber Trübsal blasen kann man bei diesem Vergleich auch nicht. Zumal in meiner Consors-Abrechnung ja schon sämtliche Gebühren und bezahlte Steuern auf Dividenden enthalten sind. Was ja bei reiner Index-Betrachtung nicht der Fall ist. Fazit: passt schon, überhaupt wenn man nicht ein krankhaftes Streben nach der höchsten Rendite verfolgt, sondern einfach sein Zusatzeinkommen genießen und unter die Leute bringen will.





danke auch Dir für den Einblick in Dein Depot. Sehe da viele altbekannte Dickschiffe und Aristokraten, aber auch paar spekulativere Nebenwerte. Und da will ich gleich Dich - bzw. auch andere Investierte - nach der Sonderdividende von Orca fragen. Da sollten doch 1,50 CAD ausbezahlt werden - bei mir (Consors) sind aber nur 0,50 angekommen bzw. gutgeschrieben worden. Ist das bei Dir/Euch auch so gebucht worden?? Auf jeden Fall war der Abschlag an der Börse um die 1,50 CAD?!? Bin gespannt was da raus kommt; hab gestern Orca angeschrieben und um Klärung gebeten.





Schönen Sonntag allerseits

Timburg