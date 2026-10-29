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    Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Azure treibt Microsofts Umsatz um fast ein Fünftel
    • Gewinn klettert um ein Drittel auf 36,6 Milliarden
    • Microsoft finanziert Wachstum mit neuen Anleihen
    ROUNDUP - Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft ist überraschen stark in das laufende Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Getrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure legte der Erlös im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden US-Dollar (82,7 Mrd Euro) zu. Der Gewinn kletterte um ein Drittel auf 36,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Finanzchefin Amy Hood rechnet auch im laufenden Quartal mit deutlichen Zuwächsen. Das Unternehmen will weiter viel Geld investieren, um das Wachstum anzukurbeln. Dafür besorgt es sich nun Milliarden am Anleihemarkt.

    Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal lagen über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Ausblick auf das Geschäft in den drei Monaten bis Ende Dezember überzeugte ebenfalls. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie legte vorbörslich zu, allerdings schmolz das zwischenzeitliche Plus von fast fünf Prozent gegen Mittag ab - unter anderem auch, weil Microsoft erstmals seit vielen Jahren den Anleihemarkt in großem Stil anzapfen will.

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    Rund eineinhalb Stunden vor Handelsstart legte das Papier rund eineinhalb Prozent auf 539 Dollar zu. Damit scheint im Haupthandel das bisherige Rekordhoch der Aktie von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 erst einmal nicht in direkter Reichweite zu sein. Mit einem Börsenwert von rund vier Billionen Dollar zählt Microsoft zu den weltweit wertvollsten Konzernen.

    Nach Einschätzung der Experten von JPMorgan sollten die Zahlen die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken. Positiv sei auch, dass die Investitionsausgaben im Quartal nicht so stark wie erwartet gestiegen sind. Das Unternehmen begründete dies mit Verzögerungen bei der Bereitstellung von Cloud-Kapazitäten durch Drittanbieter.

    Die Experten von Index Radar werten es vor allem positiv, dass Microsoft trotz der Investitionen von rund 45 Milliarden Dollar einen freien Finanzmittelzufluss von fast 19 Milliarden Dollar erwirtschaften und damit die Erwartungen klar übertreffen konnte.

    In den kommenden Quartalen dürften die Investitionen allerdings wieder zulegen. Finanzchefin Hood geht davon aus, dass im zweiten Quartal rund 50 Milliarden Dollar investiert werden. Anfang des Kalenderjahres 2027 sollten sie weiter anziehen. Das Unternehmen will weiter viel Geld in die Hand nehmen, um das Wachstum anzuschieben.

    Aus diesem Grund will das Unternehmen erstmals seit 2017 Anleihen ausgeben. Dabei sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg mindestens 25 Milliarden Dollar eingesammelt werden.

    An der Börse setzen die meisten Analysten darauf, dass Microsoft weiter vom Boom bei Produkten mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz profitiert. 68 der 72 von Bloomberg befragten Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Zahlreiche Analysten erhöhten nach den Zahlen ihre Kursziele. Das durchschnittliche Kursziel kletterte in den vergangenen Stunden um gut drei Prozent auf fast 625 Dollar nach oben./zb/mis/jha/

    Microsoft

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 480,5 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 650,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 700,00USD was eine Bandbreite von +31,86 %/+47,68 % bedeutet.





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