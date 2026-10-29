MPCM stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen hätten dem Konsens entsprochen, während die Auftragsentwicklung im Schienenfahrzeuggeschäft enttäusche, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Umsatz und Barmittelzufluss erwarte das Unternehmen nun am oberen Ende der bisherigen Zielspannen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 90,35EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 131

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

