MPCM stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen hätten dem Konsens entsprochen, während die Auftragsentwicklung im Schienenfahrzeuggeschäft enttäusche, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Umsatz und Barmittelzufluss erwarte das Unternehmen nun am oberen Ende der bisherigen Zielspannen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 90,35EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
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